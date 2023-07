Ioana Ginghină a făcut mărturisiri inedite despre copilăria sa! Actrița a spus care este latura pe care și-a dezvoltat-o de mică și care a ajutat-o foarte mult în cariera sa: „Aveam de atunci ceva”

In articol:

Ioana Ginghină are 45 de ani și se bucură de o carieră de succes în lumea actoriei. Celebra actriță interpretează personaje importante în filmele și serialele în care apare și a reușit să-și strângă o mulțime de fani prin intermediul rolurilor sale. După mulți ani de muncă, vedeta a vorbit deschis despre trăsăturile care au ajutat-o enorm să ajungă actrița cunoscută din prezent.

Ioana Ginghină reușește să își facă simțită prezența rapid la evenimentele la care participă, deși acestea nu sunt foarte numeroase. Vedeta a mărturisit că îi place să fie în centrul atenției și reușește să devină subiect de discuție după fiecare apariție spectaculoasă pe care o are la petreceri sau alte evenimente mondene. Mai mult, actrița a dezvăluit că, încă din copilărie, i-a plăcut să fie remarcată peste tot pe unde mergea, lucru care a rezultat din dorința ei de a deveni actriță și de a fi foarte cunoscută.

„Am început să vin la evenimente din ce în ce mai puțin, dar îmi place să îmi fac simțită prezența. Că este cu o rochie, că e cu vorbă multă, dar trebuie să-mi fac prezența. Știi cum e? Când vin trebuie să mai vorbească de mine două-trei zile. Așa am fost de mică pentru că întotdeauna am vrut să mă fac actriță, vorbind de anii 90, eram tot timpul un spectacol. , a declarat Ioana Ginghină pentru Ego.ro.

Ioana Ginghină a vorbit despre copilăria sa [Sursa foto: Instagram]

Ce a dezvăluit Ioana Ginghină despre copilăria ei

Vedeta a mărturisit că, încă din copilărie, îi plăcea să fie în centrul atenției și să fie înconjurată de mulți oameni, lucru care a ajutat-o foarte mult în cariera sa de actriță. Ioana Ginghină a recunoscut că, atunci când era doar o fetiță, toți copiii o apreciau și veneau la ea în vizită, ceea ce devenea uneori deranjant pentru vecini, căci ajungea să se creeze o zarvă de nedescris.

„Mă certa, Dumnezeu să o ierte, doamna Ionescu care era vecina mea, eu stăteam la parter și ea stătea la etajul 1. Toți vecinii erau exasperați că eu aduceam toți copiii din cartier la mine la scară și era gălăgie automat. Doamna Ionescu îmi spunea: ”Ce ai fetiță? Ai miere pe tine? Cu ce n***a îi aduni?”. Deci aveam de atunci ceva”, a mai povestit Ioana Ginghină.

Plecarea din orașul natal și venirea în București au dat-o puțin peste cap pe Ioana Ginghină, care era obișnuită să fie remarcată de toți oamenii și să se împrietenească destul de ușor. Ajunsă la facultate, însă, a observat că locuitorii Capitalei sunt diferiți, iar ea a fost chiar timidă la început. Totuși, Ioana a reușit să se acomodeze destul de repede în București și s-a adaptat stilului de viață pe care îl aveau ceilalți locuitori ai orașului.

”La Facultate s-a întâmplat altceva. Sibianca s-a întâlnit cu bucureșteanu și s-a stricat jucăria că bucureșteanul era mai cu tupeu, mai cu astea. Deci nu am să uit în viața mea primele luni din București, când am venit, și aici era „Bună, ce faci?”, un fel de salut, și eu omul din Sibiu, bine crescut, când te întrebă cineva ce faci? vrei să răspunzi. Până apucam eu să răspund el oamenii erau undeva la câțiva metri de mine. Până m-am prins eu ce se întâmplă.(...) Îmi plăcea, eram fascinată. Cumva am vrut să mă adaptez. Eram și vorbăreață, dar trebuia să iasă puțin vorbăreața din mine. Eram un pic panicată, că în București oamenii se mișcau un pic mai repede, eu aveam întârziere, na, ca ardeleanul, și aveam nevoie un pic să mă gândesc până să spun ceva, să nu spun o prostie, nu de alta. Dar m-am adaptat destul de repede. Sora mea, în schimb, a spus că în viața ei nu o să vină în București. Și nu a venit. Doar în vizită mai vine la mine, dar tot timpul îmi spune că o ia cu amețeală și nu poate să stea aici”, a mai spus actrița.