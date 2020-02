Ioana Ginghină a trecut peste divorțul de Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină iubește din nou, asta după ce a divorțat de actorul Alexandru Papadopol, după o căsnicie de 12 ani. Cei doi s-au despărțit anul trecut.

După o perioadă foarte grea, actrița a declarat că iubește din nou și este foarte îndrăgostită. Noua iubire a vedetei este încă ascunsă de ochii lumii, despre care nu vrea să dea foarte multe detalii.

„Sunt fericită, sunt ok, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste ştiri.” a spus Ioana Ginghină, potrivit spynews.ro.

Vedeta a mai povestit că a învățat foarte multe din divorțul de fostul ei soț

”Experiența prin care am trecut mă face să ştiu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, adică ok, ne despărţim. Ce poate să se mai întâmple. Ok, mă despart. ”, a mai spus actrița.

Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol, care s-au căsătorit în 2007, au împreună o fiică, Ruxandra, în vârstă de 11 ani. Imediat după ce s-au despărțit, actrița a declarat ce vrea pentru următoarea ei relație:, a declarat Ioana Ginghină, acum ceva timp, pentru Click. (