Ioana Ginghină, decizie radicală legată de căsătoria cu Cristi Pitulice: „Gata, asta a fost”. Fanii nu se așteptau la acest anunț

Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actualul săi iubit, Cristi Pitulice, bărbatul în brațele căruia și-a găsit fericirea după divorțul de tatăl fiicei sale. Ce doi se iubesc foarte tare, motiv pentru care au decis să treacă la următorul nivel al relației, mai precis să se căsătorească, eveniment care va avea loc în curând.

Ei bine, însă, în ceea ce privește căsătoria cu Cristi Pitulice, Ioana Ginghină a luat hotărâre la care nimeni nu s-ar fi gândit. Concret, după divorțul de tatăl fetiței ei, actrița a revenit la numele său de fată, iar acum, de fiecare dată când vrea să iasă din țară cu Ruxi, se confruntă cu probleme, mai ales că pe certificatul de naștere al adolescentei este trecut numele de familie al tatălui ei.

În acest caz, actrița a decis ca după căsătoria cu viitorul ei soț, Cristi Pitulice, să nu mai ia numele bărbatului, ci să-l păstreze pe al ei, pentru a nu fi nevoită să schimbe, din nou, documentele.

„Deci am atâtea probleme acum pentru că mi-am schimbat numele din cauza faptului că eu când ies cu Ruxi din țară, pe certificatul ei de naștere scrie Ioana Papadopol. Eu tot timpul trebuie să plec cu un teanc de acte: și de divorț, și cu certificatul de naștere și cu declarația lui Alexandru, pe când el trebuie să plece doar cu declarația mea. De aceea nu îmi mai schimb numele după căsătorie, gata, asta a fost”, a declarat Ioana Ginghină, pentru impact.ro.

Ioana Ginghină și-a încurajat fiica să-și ia un job

La începutul verii, atunci când școlarii au luat vacanță, Ioana Ginghină a făcut o postare pe rețelele de socializare în care le povestea urmăritorilor săi că și-a încurajat fiica să-și ia un job, asta pentru a-și ocupa timpul liber de pe perioada verii.

”Este vară, am intrat și în vacanța de vară așa că adolescenții noștri au mult timp liber. Timp liber înseamnă și multă plictiseală așa că eu am încurajat-o pe Ruxandra să își găsească un job, o activitate care să-i facă placere, dar din care ar putea câștiga și ceva bani. De exemplu, acum pe 1 Iunie, am avut un eveniment de opt ore, eveniment unde și-a dorit să vină, să susțină atelierul de pictură și pentru asta bineînțeles că a primit și bani. Pentru Ruxandra încă nu se pune problema de un job cu normă întreagă sau chiar și cu jumătate de normă, însă o încurajez să intre voluntar sau chiar joburi plătite în activități care îi fac plăcere. Pictura de exemplu sau atelierele creative îi plac foarte mult. Este pasiunea ei și îi place să o împărtășească cu alți copii mai mici. Apoi Ruxandra mai adoră animalele așa că s-a oferit vecinilor din zonă, atunci când pleacă în vacanțe să aibă grijă de animalele lor de casă. Este foarte important să ne responsabilizăm adolescenții din mai multe puncte de vedere. Unul pentru a nu pierde timp prețios cu lucruri care pot fi periculoase, doi pentru a realiza că ei pot să fie persoane independente care să se descurce foarte bine în multe cazuri”, a scris Ioana Ginghină pe conturile de socializare.

