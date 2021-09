Ioana Ginghină împlinește 44 de ani. Actrița din serialul Adela este la fel de frumoasă ca în tinerețe

In articol:

Ioana Ginghină își aniversează astăzi ziua de naștere. Îndrăgita actrița împlinește 44 de ani.

Ioana Ginghină împlinește 44 de ani. Actrița din serialul Adela arată senzațional

Ioana Ginghină a postat de ziua sa de naștere un mesaj însoțit de două fotografii în care se observă silueta ei de invidiat. Actrița arată extrem de bine la 44 de ani.

"Cam așa ma prinde 21 Septembrie. Zic că o să am un super an, nu e așa? Să fie cu sănătate, bucurie și surprize plăcute. Cel puțin așa îmi doresc.", a scris Ioana Ginghină pe Facebook.

Deși a trecut prin divorț de soțul ei Alexandru Papadopol și a traversat o perioadă grea, Ioana Ginghină a depășit perioada grea și zâmbește din nou. Strălucirea de pe față și zâmbetul i-au fost redate de bărbatul cu care și-a refăcut viața. Ioana Ginghină se iubește cu Cristi Pitulice. Cei doi chiar au de gând să facă pasul cel mare.

Ioana Ginghină și iubitul ei, în vacanță[Sursa foto: Facebook]

"Nu am nimic plănuit, nu există o dată când trebuie să ne ducem la primărie, dar atât timp cât cererea a fost făcută, putem face pasul acesta în orice zi.

Nu există o programare. Tocmai asta este și ce îmi place cel mai mult în relația noastră, faptul că este totul spontan.", a mărturisit Ioana Ginghină, în cadrul unui interviu televizat.

În cadrul unui interviu, Ioana Ginghină a povestit că va face pasul cel mare mai repede decât și-au plănuit, pentru că a primit propunerea din partea unei prietene pe care nu o poate refuza.

"Acum suntem împinși de la spate, practic. Am o prietenă care a fost cerută de soție și vor să le fim nași. Am zis că după ce își hotărăsc ei data, ne ducem repede înainte, ca să ne cununăm și noi.", a mai adăugat actrița.

Ioana Ginghină a divorțat de Alexandru Papadopol după 12 ani

Ioana Ginghină și fiica ei[Sursa foto: Facebook]

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au decis să pună punct relației în 2019. După 12 ani de relație cei doi actori au divorțat la notar.

”Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Am stabilit custodia comună a Ruxandrei. Într-adevăr, a durat două ore sa discutăm programul de vizitare a fiicei noastre și toate celelalte condiții ale custodiei. Unde va petrece Ruxi Crăciunul, Paștele și vacanțele. În privința pensiei alimentare, am stabilit o sumă generoasă. Tatăl ei o va sprijini și de acum încolo foarte mult. Nu am putut face partajul bunurilor comune tot în cadrul acestei întâlniri, întrucât nu avem finalizate toate actele pentru casa pe care am construit-o împreună, printre care și intabularea. Din discuții, partea lui din proprietate îi va rămâne Ruxandrei. Urmează să ne întâlnim sa rezolvăm cu actele și apoi vom rezolva partajul bunurilor comune tot la notar. Sunt fericită că am rezolvat totul în mod civilizat, la notar, și sunt sigură că vom rămâne într-o relație amiabilă, iar timpul va rezolva toate problemele. Nu am păstrat numele Papadopol, ci am revenit le cel de dinainte de căsătorie- Ginghină", a declarant, pentru Click!, Ioana chiar în ziua divorțului.

Deși a suferit după despărțire, actrița a depășit perioada grea din viața sa, iar în prezent are o relație de prietenie cu Alexandru Papadopol, de dragul fetiței lor.

„Eu și fostul meu soț suntem în relații bune acum. Știi, este vorba aia, timpul vindecă toate rănile din suflet, așa s-a întâmplat și cu noi doi. În momentul de față suntem chiar prieteni. Am fost mult timp împreună și pot să spun că el este omul care mă cunoaște cel mai bine. De multe ori apelez la sfaturile lui, însă strict prietenești, nu mai mult de atât. Sunt foarte mândră de noi, chiar dacă au fost furtuni, când ne-am separat, acum apele s-au limpezit”, a declarat actrița din serialul „Adela”, potrivit playtech.ro.

Cine este Ioana Ginghină

Ioana Ginghină s-a născut pe 21 septembrie 1977, la Copșa Mică, Sibiu. Ca actriță, ea a debutat în 1966 în rolul Eleonorei, în piesa Poate Eleonora. De atunci, actrița s-a bucurat de succes în cariera sa. În ce filme și seriale a jucat Ioana Ginghină:

- My Name Is Modesty: A Modesty Blaise Adventure (2004)- Estrella

- Numai iubirea (2004)- Ildiko Szekelyi

- Dracula III: Moștenirea (2005)- mireasa lui Dracula Trailer

- Catherine the Great (2005)- Ekaterina Vorontsova-Dashkova

- Lacrimi de iubire (2005)- Ileana Savu

- Iubire cu pumnul (2006)- Amanta

- Inocenta furata (2006)- Sandra

- Daria, iubirea mea (2006)- Cecilia Zaharia

- Pumpkinhead: Ashes to Ashes/ Furia monstrului 3: Țărână și cenușă (2006)- Ellie Johnson

- Inimă de țigan (2007)- Zambila

- Îngerul necesar (2007) Trailer

- Regina (2008)- Zambila

- Aniela (2009)- Arta Belciugesco

- Iubire și onoare (2010)- Fatima

- Happy Feet Two/ Happy Feet 2: Mumble Dansează Din Nou (2011)- (voce, versiunea română) Trailer

- Îngeri pierduți (2013): Ștefana Conache

- Când mama nu-i acasă (2017)- Geanina

- O grămadă de caramele (2017)