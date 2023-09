Ioana Ginghină, interviu de excepție! Actrița spune totul despre planurile, provocările și lecțiile învățate până la 46 de ani: "Dacă aș fi știut-o la 20 de ani viața mea era mult mai ușoară" | EXCLUSIV

In articol:

Ioana Ginghină trăiește cu siguranță una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei și a unei mame. Weekendul acesta, actrița urmează să se căsătorească cu logodnicul său, Cristi Pitulice. Anul acesta a mai venit un motiv de bucurie și mândrie în viața vedei, fiica acesteia a terminat gimnaziul și a intrat exact la liceul pe care și-l dorea.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, cu puțin timp înainte de ziua ei de naștere, Ioana Ginghină a vorbit despre viața la 46 de ani vs. viața la 26 de ani, lecțiile pe care le-a învățat și dorințele pe care le are pentru viitor.

Cum își va petrece Ioana Ginghină ziua de naștere

Celebra actriță recunoaște că nu are încă un plan foarte bine stabilit, însă deja le-a spus celor dragi ce își dorește să primească drept cadou. Ioana ne-a mărturisit că vor ieși, cel mai probabil, la un restaurant însă nu vrea să mănânce dulce de ziua ei, tocmai pentru că se păstrează pentru weekendul ce urmează, atunci când va fi și nunta.

"Un plan anume încă nu am făcut, dar știu sigur că o să primesc cadou de la Ruxi și de la Cristi pentru că le-am zis din star, așa cum ați primit voi cadou de ziua voastră, nu înseamnă că dacă e nunta în două zile eu nu mai primesc cadou și nu mă sărbătoresc.

Le-am spus că am așteptări ca în fiecare an. Sigur vom face ceva astăzi, dar sigur nu o să am tort sau poate am să le iau lor ceva dulce pentru că eu cum sunt cu al meu stil de viață, nu mai vreau să mănânc și acum și sâmbătă.

Dacă tot îmi fac de cap într-o zi, prefer ca aia să fie sâmbătă și să nu mă mai gândesc ce și cum mănânc așa că nu mai mănânc dulcele și joi. Am convenit că fără tort, dar cred că vom ieși cu siguranță undeva în oraș. Cam acesta este planul", a dezvăluit Ioana Ginghină, pentru WOWbiz.ro.

Ce dorințe are Ioana Ginghină, la 46 de ani

Anul acesta a venit cu multe provocări pentru celebra actriță, însă totul s-a încheiat exact așa cum a sperat. Fiica ei și a lui Alexandru Papadopol a intrat exact la liceul pe care și-l dorea, iar aceasta a fost și cea mai mare dorință a ei.

Actrița este o femeie împlinită, are o familie frumoasă și spune că în prezent nu și-ar mai dori nimic de la viață. Las viață să o surprinsă, însă se gândește însă la dorințele pe care și le va pune pentru 2025.

"Am trecut printr-un an greu cu clada a VIII-a cu Ruxandra și principala dorință a fost să intre unde își dorește ea să intre pentru că mi-am dorit foarte mult pentru ea să ajungă la liceul pe care și-l dorește și să nu conoască umilința momentului de a nu intra unde îți dorești. Este foarte greu și ar fi fost o primă lecție de viață destul de gură, la o vârstă destul de fragedă.

Mi-am dorit atât de mult acest lucru, în cât dorințele mele toate care au fost puse la rezoluții de Revelion s-au îndeplinit așa că mi se pare că e ok să mă pun un pic pe hold până în decembrie și să mă gândesc la noi dorințe pentru anul următor și să se îndeplinească și acelea.

În momentul acesta, dacă mă întrebi ce îmi doresc, pot să spun că am totul. Ruxi a intrat la liceu și nu vrei să știi cât de fericită e că face liceul pe care și-l dorește. Vine de la școală extrem de încântată așa că în acest moment nu mai am nicio dorință specială", a povestit Ioana Ginghină, pentru WOWbiz.ro.

Ioana Ginghină, planuri pentru vârsta de 46 de ani

Planurile actriței sunt mai mult în viața profesională, iar din octombrie va începe repetițiile pentru o nouă piesă în care va juca la Teatrul Ion Creangă. În ceea ce privește aparițiile TV, vedeta a avut parte de o pauză așa că în prezent recunoaște că s-ar bucura dacă ar apărea noi oportunități și din această zonă.

"Planurile sunt mai mult profesionale. Am luat un casting la teatrul la care lucrez, eu sunt și angajată, dar politica nouă a teatrului este să dăm și casting pentru fiecare spectacol cu regizorul și să fim distribuiți în funcție de cum decurge castingul și am luat un rol pe care abia aștept să-l joc la Teatrul Ion Creangă, este vorba de un Shakespeare, Visul unei nopți de vară.

O să încep repetițiile cel mai probabil undeva în octombrie, după care vrem să plecăm în luna de miere. Toată lumea mă întreabă de luna de miere, dar ei nu înțeleg că fiind angajat într-un teatru, tu nu poți să îți iei concediu așa când vrei și cum vrei și nu poți să vii după o lună și jumătate de concediu de vară să zici că mai vrei vreo două săptămâni. Luna de miere va fi probabil după Revelion, abia acum discutăm despre asta, vom pleca în Thailanda.

Mi-ar plăcea să mai filmez ceva. Am avut o pauză de un an de zile și a fost binevenită pentru că mi-am dedicat-o Ruxandrei și am putut să stau cu ea și să fiu un fel de antrenor al ei cu învățatul pentru clasa a VIII-a și acum că s-a terminat mi-aș dori să vină un proiect nou pe TV, dar deocamdată nu pot să mă laud că am ceva în acest sens", ne-a mai povestit ea.

Ce și-ar spune Ioana Ginghină, dacă ar mai avea 26 de ani

Cu ocazia zilei sale de naștere, jurnaliștii WOWbiz.ro au provocat-o pe actriță să facă un exercițiu de imaginație și să ne spună ce sfaturi și-ar oferi, dacă s-ar putea întoarce în trecut, la Ioana care împlinea astăzi 26 de ani.

"Cred că am mai mult de 10 ani de când lucrez eu cu mine și am cam înțeles ceva de la viața aceasta și eu am fost o răsfățată a destinului și a vieții, pentru că eu vin din Sibiu, dintr-o familie care stătea la bloc, la două camere. Tata profesor de educație fizică, mama secretară la notariatul de stat respectiv, deci nu vin dintr-o familie nici foarte foarte, dar nici săracă. Totuși am reușit în zona aceasta, fără să am niciun actor în familie care să mă fi îndrumat, eu am ajuns să vin la București și să joc. Am căpătat și notorietate și un loc de muncă la teatru, ceea ce e foarte greu să fii angajat într-un teatru, să ai o carte de muncă și salariul lună de lună. Asta îmi și dă cumva siguranța.

Am făcut tot ce mi-am propus eu când eram o fetiță mică de 10 – 12 ani, să ajung actriță, să joc, să am o familie frumoasă pentru că am o familie frumoasă. Nici asta cu dragostea nu a fost chiar așa dramatică. Cumva, datorită tot statului pe care l-am avut, nu a fost așa dramatică. Da, am suferit, dar nu așa cum poate aș fi suferit dacă eram singură și nu aveam un job. Sunt multe probleme în lumea aceasta pe care le văd și știu să îmi apreciez foarte bine viața.

La 26 de ani începusem deja cu proiectele pe TV, dar la 20 de ani mi-aș spune: Ioana, ține-o tot așa că ești pe drumul cel bun. La 26 deja începusem să filmez și era pe drumul bun, dar la 20 de ani eram un pic cam disperată dacă o să îmi iasă sau nu. Nu știam dacă mă angajez sau nu. Dacă ar fi să mă întorc, i-aș spune Ioanei că este pe drumul cel bun, e totul în regulă, să aibă încredere în mine că o să fie bine", a mărturisit vedeta.

Ioana Ginghină, totul despre lecțiile de viață învățate până la 46 de ani

Actrița a învățat lecții extrem de importante până la 46 de ani, iar una dintre ele este faptul că multe lucruri în viață nu depind de noi. Tocmai de aceea, acum lasă lucrurile să se întâmple și se bucură de fiecare moment pe care îl trăiește.

"Lecția principală este că sunt lucruri care nu depind de tine și pentru că nu depind de tine, asta este o lecție pe care dacă aș fi știut-o la 20 de ani viața mea era mult mai ușoară. Nu depind de tine unele lucruri, nu ai ce să faci decât să mergi mai departe.

Nu ai ce să faci și cumva așa este cam 80% din viață. Nu depind de tine nici sănătatea ta, nici a copilului tău, nici dacă iei un casting, nici dacă vine o vijelie și-ți dărâmă și casa. Trebuie să te bucuri de fiecare moment al vieții, dar de fiecare moment", a mai dezvăluit Ioana Ginghină.

