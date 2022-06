Ioana Ginghină își responsabilizează deja fiica adolescentă: „Am încurajat-o să își găsească un job”. Din ce își câștigă banii Ruxandra

In articol:

În urma ultimului mariaj, Ioana Ginghină a devenit mamă de fată, având acum acasă o adolescentă care este în căutarea unui drum în viață.

Ruxi, așa cum îi spune mama sa, este o tânără care, deși îi seamănă fizic, actrița spune că au personalități total diferite, dar chiar și așa, relația lor, mamă-fiică, este una foarte bună.

Fiica Ioanei Ginghină își câștigă deja banii singură

Cele două se înțeleg de minune, petrec foarte mult timp împreună, povestesc și spun că nu au niciun secret una față de alta, ba chiar se declară a fi cele mai bune prietene.

Însă, pentru că tânără este la vârsta la care face cele mai mari descoperiri, în căutarea meseriei perfecte, dar și a libertății și responsabilității, acum Ioana Ginghină a luat o decizie în ceea ce o privește pe fiica

sa.

În mediul online, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu fanii ei, actrița a mărturisit că, deși nu este cazul, financiar vorbind, își încurajează fiica să își găsească un job part-time.

Pentru că a început vacanța de vară, ceea ce face ca Ruxi să aibă mult timp liber, le-a făcut pe cele două să ia o decizie de comun acord, astfel încât Ruxi să se obișnuiască cu responsabilitățile vieții de om matur, dar și să vadă cum se câștigă banii.

Conform spuselor actrițe, până acum, tânăra a avut deja două job-uri, de pe urma cărora a câștigat sume frumușele.

Ioana Ginghină spune că de ”Ziua Copilului”, fiica sa a muncit în cadrul unui eveniment din Constanța, pentru care a fost plătită, iar de ceva vreme, Ruxi a luat o altă decizie.

Tânăra s-a oferit să aibă grijă de animalele de companie ale vecinilor, atunci când aceștia nu sunt acasă, job care îi face plăcere și pentru care primește și recompensă.

Toate acestea, spune mama sa, o fac să își dea seama cât de independentă poate să fie, cât de multe poate să facă singură, oferindu-i încredere de sine și devenind mai asumată pentru lucrurile pe care le face și le promite.

”Este vară, am intrat și în vacanța de vară așa că adolescenții noștri au mult timp liber. Timp liber înseamnă și multă plictiseală așa că eu am încurajat-o pe Ruxandra să își găsească un job, o activitate care să-i facă placere, dar din care ar putea câștiga și ceva bani. De exemplu, acum pe 1 Iunie, am avut un eveniment de opt ore, eveniment unde și-a dorit să vină, să susțină atelierul de pictură și pentru asta bineînțeles că a primit și bani. Pentru Ruxandra încă nu se pune problema de un job cu normă întreagă sau chiar și cu jumătate de normă, însă o încurajez să intre voluntar sau chiar joburi plătite în activități care îi fac plăcere. Pictura de exemplu sau atelierele creative îi plac foarte mult. Este pasiunea ei și îi place să o împărtășească cu alți copii mai mici. Apoi Ruxandra mai adoră animalele așa că s-a oferit vecinilor din zonă, atunci când pleacă în vacanțe să aibă grijă de animalele lor de casă. Este foarte important să ne responsabilizăm adolescenții din mai multe puncte de vedere. Unul pentru a nu pierde timp prețios cu lucruri care pot fi periculoase, doi pentru a realiza că ei pot să fie persoane independente care să se descurce foarte bine în multe cazuri”, a scris Ioana Ginghină pe conturile de socializare.