Ioana Ginghină iubește din nou, la 7 luni de la divorț

Ioana Ginghină se simte din nou iubită și împlinită. După un divorț care i-a zdruncinat tot ceea ce clădise în ultimii ani alături de Alexandru Papadopol, actrița și-a găsit liniștea.

După ce a înfruntat separarea de fostul soț cu mult optimism și fermitate, fără să privească în urmă cu regret, Ioana Ginghină a recunoscut că este din nou îndrăgostită.

Într-un scurt interviu la un post de televiziune, vedeta a făcut anunțul cu zâmbetul pe buze, fără a oferi prea multe detalii, din dorința de a-și proteja fiica.

"Sunt fericită, sunt ok, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste ştiri”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină a mai spus că divorțul nu a afectat-o pe fiica lor de 11 ani, iar copila petrece timp în mod egal atât cu ea, cât și cu tatăl ei.

Motivul despărțirii de Alexandru Papadopol

"Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra. Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită”, a mărturisit vedeta.