Ioana Ginghină, mai sinceră ca niciodată! Își mai dorește sau nu actrița un copil: „Vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi”

Ioana Ginghină se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

După ce a divorțat de fostul său soț, respectiv de tatăl fiicei ei, Ioana Ginghină și-a găsit fericire în brațele unui alt bărbat, Cristi Pitulice pe

numele său. Dacă de-a lungul relației lor au tot vorbit despre căsătorie, ei bine, însă, actrița și iubitul ei nu au pomenit nimic de un nou moștenitor în familia lor, motiv pentru care fanii se gândesc dacă cei doi amorezi au sau nu în plan un copil.

În acest sens, Ioana Ginghină a făcut o serie de declarații despre acest subiect, dezvăluind că până acum 6 luni s-ar fi văzut mămică pentru a doua oară, însă în prezent, planul s-a schimbat, mai ales că timpul a trecut, iar pentru un copil este nevoie de multă energie, spune ea.

„Mă vedeam până acum vreo jumătate de an (n.r mamă pentru a doua oară), am zis că 45 de ani ar fi așa cam limita. Nu de alta, dar vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi și trebuie să ai și energia necesară. La Ruxi, la 10 ani, aveam 30 și un pic, la copilul acesta aș avea acum 50 și un pic. E mare diferență și nu cred că mai e cazul să mă gândesc la o sarcină”, a mărturisit Ioana Ginghină, pentru un post TV.

Ioana Ginghină nu vrea să-și mai schimbe numele după căsătoria cu Cristi Pitulice

În urmă cu ceva timp, Ioana Ginghină a făcut o serie de declarații în ceea ce privește căsătoria cu viitorul ei soț, Cristi Pitulice. Astfel că, după divorțul de tatăl fiicei sale, actrița a revenit la numele său de fată, iar în prezent, de fiecare dată când vrea să iasă din țară cu Ruxi, care este minoră, se confruntă cu probleme, mai ales că pe certificatul de naștere al adolescentei este trecut numele de familie al tatălui ei.

În acest sens, Ioana Ginghină a luat hotărârea ca după căsătoria cu Cristi să nu preia numele lui de familie, pentru a nu fi nevoită să schimbe, din nou, documente și să se confrunte cu alte probleme.

„Deci am atâtea probleme acum pentru că mi-am schimbat numele din cauza faptului că eu când ies cu Ruxi din țară, pe certificatul ei de naștere scrie Ioana Papadopol. Eu tot timpul trebuie să plec cu un teanc de acte: și de divorț, și cu certificatul de naștere și cu declarația lui Alexandru, pe când el trebuie să plece doar cu declarația mea. De aceea nu îmi mai schimb numele după căsătorie, gata, asta a fost”, a declarat Ioana Ginghină, în urmă cu ceva timp, pentru impact.ro.

