Ioana Ginghină, schimbare radicală de look. Cum arată acum celebra actriță

Noul an a venit cu o mulțime de schimbări pentru celebra actriță Ioana Ginghină. Vedeta este mai fericită ca niciodată, după divorțul de Alexandru Papadopol. Ioana iubește din nou, fiind foarte împlinită în noua relație.

De asemenea, Ioana are noroc și pe plan profesional, după

ce a obținut un rol în serialul ”Adela”. „scria actrița, pe Instagram, la sfârșitul anului trecut.

Astfel, a decis că are nevoie de o schimbare radicală și s-a lăsat pe mâna expertului. Cu un zâmbet larg, cunoscuta actriță le-a arătat și fanilor ei rezultatul.

Ioana Ghinghină, dezvăluiri despre iubitul ei

Chiar dacă a avut un mariaj care nu a rezistat, chiar dacă a trecut prin momente de suferință și tristețe, actrița nu a rămas descurajată și a continuat să-și caute sufletul pereche și l-a găsit. Deși vrea să păstreze identitatea noul iubit secretă, aceasta radiază de fericire atunci când vorbește despre cât de fericită este în noua ei relație.

„Wow ce an intens...câtă nesiguranță, câte emoții, câtă schimbare! Stau și mă uit la viața mea și realizez cât de mult s-a schimbat din ianuarie și până acum. După un an de singurătate și nesiguranță am intrat într-o nouă relație, Ruxandra a crescut și am urmărit cum s-a schimbat de la o lună la alta, transformându-se într-o adolescentă cu personalitate”,spunea actrița, acum ceva timp.