Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă! Au mai rămas doar câteva zile până când cei doi își vor uni destinele: „Va fi ceva intim”

Ioana Ginghină, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră, va îmbrăca din nou rochia de mireasă. Mai sunt doar câteva zile până când ea și logodnicul său își vor uni destinele în fața ofițerului Stării Civile. Vedeta și Cristi Pitulice trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt mai fericiți ca oricând, motiv pentru care au decis ca sâmbăta aceasta să se căsătorească.

Ioana Ginghină și Cristian Pitulice se căsătoresc sâmbăta aceasta

Se anunță multă distracție și voie bună sâmbătă, 23 septembrie și asta pentru că Ioana Ginghină și Cristi Pitulice vor face cununia civilă. Se pare că vedeta nu și-a dorit o nuntă mare, ci din contră. Atât cununia în sine, cât și petrecerea de după vor avea loc chiar în curtea casei sale, iar alături de ei vor fi doar 40 de persoane, oameni foarte apropiați din anturajul lor.

Se pare că sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile, însă nu va fi o nuntă clasică, ci una intimă și relaxantă, cu DJ și, de asemenea, fără mâncare tradițională, anunță Ioana Ginghină.

„Gata, s âmbătă mă mărit! Am primit niște cercei cu bride( n.r. mireas ă), pe care o s ă- i port toată săptămâna! Nu-mi vine să cred cum a trecut timpul și c ă vorbim de ultimele zile înainte de aceast ă ceremonie. Suntem pe ultima sut ă de metri, ieri am avut ultima prob ă la rochia de mireas ă. Nu e o rochie complicat ă , pentru c ă vreau s ă mă bucur de aceste momente.

Vom face doar cununia civilă, la mine în curtea casei. Va fi ceva intim, doar 40 de persoane, fără sarmale! Petrecerea va fi la mine în curte, pe relaxare, DJ-ială, tort cu shoturi. Am fost la o prezentare și am văzut tort cu shoturi și mi-a plăcut.”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Click.ro.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice se vor căsători sâmbăta aceasta [Sursa foto: Instagram]

Cât despre mâncarea servită, se pare că artista și partenerul său de viață au optat pentru bufet suedez, însă le-au pregătit și foarte multe surprize invitaților săi, printre care un bar de cocktail și de limonade, dar și un show de gătit, întrucât totul se va desfășura chiar sub privire lor. Ba mai mult decât atât, se pare că nici decorațiunile și aranjamentele florale nu vor lipsi, iar Ioana Ginghină s-a inspirat chiar de la nunta lui Jojo și a lui Paul Ipate.

„Avem bufet suedez și diverse chestii drăguțe, cum ar fi bar de cocktail, bar de limonade, înghețată, cooking show. Se va găti aici totul. Vor fi decorațiuni multe în curte și aranjamente florale. Le-am văzut la Jojo la nuntă și mi-au plăcut foarte tare. Rochia este simplă, comodă și frumoasă. Nașii sunt o prietenă de-a mea din facultate și soțul ei.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.