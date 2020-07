In articol:

Ioana Ginghină, toate detaliile din vacanța de vis cu noul ei iubitul. Ioana Ginghină iubește din nou și este foarte fericită! Actrița a fost pentru prima dată într-o vacanță cu noul iubit și fiica acesteia. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, vedeta a vorbit despre experiențele din vacanță.

„Am fost în puțin în România și după o săptămână în Grecia. A fost foarte frumos, chiar dacă a fost trist, în sensul că nu era lume. Am avut o plajă doar pentru noi. prima vacanță în trei. Am fost și cu prietenul meu, băiatul cu care vorbesc, eu sunt de modă veche. Am zis să facem și pasul ăsta, prima vacanță în trei”, a mărturisit actrița.

Ioana Ginghină și-a cunoscut noul iubit în perioada pandemiei și deja au trecut la următorul pas și au fost într-o vacanță. Actrița apreciază cel mai mult la noua ei relație faptul că amândoi comunică foarte ușor.

„Am trecut pandemia împreună. Comunicăm foarte bine. Cred foarte mult că de asta o să țin foaret tare de acum înainte, comuncarea e foarte importanta, nu e un clișeu”, a adăugat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, îndrăgostită până peste cap! Bat clopote de nuntă? „Ne pregătim de…”

Ioana Ginghină trăiește de câteva lun o frumoasă poveste de dragoste. La un an de la divorț, frumoasa actriță a depășit complet momentele grele și își concentrează toată atenția asupra fiicei ei, dar și asupra planurilor de viitor pe care le are cu noul bărbat din viața ei.

”Cristi stă cu noi, ne-am mutat împreună, ne-a prins pandemia împreună, ne-a fost de mare ajutor. Planuri sunt multe însă unele au fost amânate, dar le veți afla la toamnă.”, a declarat Ioana Ginghină pentru click.ro. (Citeste si: Ioana Ginghină, declaraţii neaşteptate despre divorț! „După un an de când noi discutam, deja lucrurile erau clare”)

Deși a evitat să răspundă dacă se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă, Ioana Ginghină a recunoscut că există, totuși, planuri de viitor alături de bărbatul de care s-a îndrăgostit.

