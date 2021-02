Ioana Ginghină va mai îmbrăca încă o dată rochia de mireasă? „Planuri sunt multe, dar...”

In articol:

Ioana Ginghină încă mai crede în iubire și căsnicie! Aceasta a avut două mariaje eșuate, în 2004 a divorțat de Daniel Tudorică, iar în 2019 de colegul ei de breaslă, Alexandru Papadopol, cu care a fost căsătorită 12 ani și cu care are o fetiță, Ruxandra.

Trecutul este istorie acum pentru actriță care se concentrează pe prezent și pe viitor și încearcă să privească cu optimism tot ce urmează să-i rezerve viața! Acum are un nou iubit, Cristi Pitulice, cu care are o relație extrem de frumoasă, după cum chiar ea povestește și alături de care se simte o femeie împlinită. Bărbatul îi face toate poftele, iar de curând relația lor a trecut la următorul nivel!

Ioana Ginghină

Ioana Ginghină, mireasă pentru a treia oară?

Actrița este mai fericită ca niciodată! Are o carieră cu care se poate lăuda, are un iubit care-i face toate poftele și o fiică minunată. Iar bucuriile se țin lanț de vedetă. Aceasta a anunțat de curând că iubitul ei a cerut-o în căsătorie, iar ea a spus un „DA” cât se poate de clar și răspicat!

Odată cu instaurarea carantiei naționale, ca urmare a epidemiei de coronavirus care a

afectat și România, Ioana Ginghină și actualul ei partenerul ei de viață, Cristi Pitulice, s-au mutat împreună. Alături de ei locuiește și Ruxandra, fiica actriței rezultată din căsătoria cu Alxandru Papadopol. Se pare că cei trei se înțeleg de minune, iar planurile de viitor sunt planificate acum la comun, însă din cauza crizei epidemiologice, unele dintre ele au fost amânate. Ne gândim că printre planurile amânate ar putea fi și nunta, pe care o așteaptă toată lumea cu sufletul la gură!

„Cristi stă cu noi, ne-am mutat împreună. Ne-a prins pandemia împreună și ne-a fost de mare ajutor. Planuri sunt multe, dar unele au fost amânate. Dacă la 20 de ani își dorești casă, mașină, carieră, la 40 de ani te bucuri e de ele. Dar pentru mine acum nu este o prioritate căsătorie, dar dacă e să fie, de ce nu? ”, a declarat vedeta anul trecut.

Ioana Ginghină

Ioanei Ginghină îi merge bine și profesional

Actriței nu-i merge bine doar în viața amoroasă, ci și pe plan profesional. Deși pandemia de coronavirus a pus lacătul pe multe dintre teatrele din România, Ioana Ginghină nu putea fi mai fericită de atât. Aceasta a reușit să obțină un rol într-un serial difuzat pe micile ecrane.

„Tot în acest an, am început filmarile la serialul „Adela” și acum pe final de an, mi-am achiziționat o nouă mașină, după aproape 10 ani de când merg cu cea veche. Sunt recunoscătoare pentru abundența de sentimente și emoții care mi-au umplut sufletul în acest an. Am învățat atât de multe! ”, a spus Ioana Ginghină.