Ioana Grama, furată din nou, în Paris. Paguba vloggeriței este de ordinul miilor de euro: ”Aveți mare grijă”

Ioana Grama și Sânziana Sooperau bifat o nouă vacanță la Paris și nimic nu avea să prevestească ceea ce tocmai s-a întâmplat. Pe străzile romanticului Paris, Ioana Grama a dat de necaz și asta pentru că a fost păgubită de mii de euro, în doar câteva secunde.

Pe Instagram, acolo unde nu a mai intrat în legătură cu fanii ei de la momentul furtului, deși ea este non-stop activă pe rețelele de socializare, Ioana Grama a povestit acum tot ce s-a întâmplat.

Vloggerița, în timp ce realiza o filmare pentru prietena sa, a fost victima unui hoț de buzunare, care a pus ochii pe telefonul său mobil. După ce s-a văzut fără cel mai de preț lucru al ei, Ioana Grama a fost nevoită să bage mâna adânc în portofel și să își achiziționeze un mobil nou, unul de ultima fiță.

Însă chiar și așa, cu aproape două mii de euro mai puțin în portofel, Ioana Grama spune că noaptea pe care a petrecut-o fără a avea telefonul mobil lipit de mână, așa cum obișnuia, a fost una de bun augur pentru ea.

Fără a face vreo criză de nervi, Ioana Grama a schimbat telefonul mobil cu o carte și spune că bine a făcut, pentru că de foarte mult timp și-a dorit să aibă parte de o seară de lectură.

”Bună, sunt Ioana și am telefon și Instagram. Mi-a fost furat ieri telefonul. Mi-am luat un telefon nou și m-a costat 1.600 de euro. Până acum am stat să mi se descarce toate aplicațiile, nu-mi mai știam parola de la Instagram, dar acum sunt om din nou. Oricum, am fost foarte liniștită, spre surprinderea mea. M-am comportat exemplar, nu am fost stresată, nu am fost nervoasă, am venit la hotel, mi-am făcut rutina, am citit, chiar am adormit cu cartea în mână. Îmi doream asta de mult timp. A fost ok”, a spus Ioana Grama pe pagina personală de Instagram.

După cele întâmplate, Ioana Grama a avut un mesaj pentru cei care fac parte din comunitatea sa online. Vedeta și-a sfătuit admiratorii, în cazul în care ajung la Paris, să aibă mare grijă unde și cum își țin bunurile de valoare, pentru că ea este pusă într-o astfel de situație pentru a doua oară. În urmă cu ceva timp, Ioanei, în același loc, i-a fost furat și portofelul.

”Aveți grijă dacă veniți la Paris. Aveți mare grijă pentru că data trecută mi-au furat portofelul din geantă și acum mi-au furat telefonul din palton. Au fost câteva secunde în care cineva și-a băgat mâna în buzunarul meu, cu toți prietenii mei în jur și mi-a furat telefonul. Am fost în stare de șoc, de aia nici nu am putut să plâng sau să mă enervez. Am fost șocată de ce mi s-a întâmplat”, a mai adăugat vloggerița.