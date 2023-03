Ioana Grama, pe patul de spital. Ce mesaj le-a transmis influencerița fanilor ei: „Acum începe să se inflameze”

In articol:

Ioana Grama este una dintre cele mai urmărite și apreciate influencerițe de la noi. Aceasta se bucură de o comunitate mare în mediul online și postează zilnic videoclipuri pentru a-și ține fanii la curent cu ceea ce face sau ce i se întâmplă.

Citește și: Ioana Grama și-a refăcut viața după divorț?! Imaginea care a pus internauții pe jar

În urmă cu câteva zile, bruneta a anunțat în mediul online că urmează să fie supusă unei operații de rinoseptoplastie care a fost neapărat necesară pentru a putea respire mai bine. Acum, aflată pe patul de spital, Ioana Grama a făcut un videoclip pe care l-a postat pe contul său de pe platforma TikTok în care își informa fanii cu privire la starea ei de sănătate de după intervenție.

Vedeta a mărturisit că se bucură că a avut într-un final curaj să facă acest pas, iar rezultatele au început să se vadă imediat după. Aceasta este conștientă că pentru câteva zile nu va putea respira pe nas, dar asta nu i-a putut șterge zâmbetul de pe buze.

Citeste si: Cine sunt elevii care pot să primească meditații gratuite. Profesorii vor să ofere sprijin elevilor- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Drona americană care a fost doborâtă de Rusia decolase din România- stirileprotv.ro

„Bună ziua de pe patul de spital. Așa arăt la doar câteva ore după intervenție. Mi-am făcut rinoseptoplastie, mi-am îndepărtat nasul și pot să respir, în sfârșit. Mă rog, am respirat până acum ceva vreme, acum începe să se inflameze și nu o să mai pot să respir câteva zile, dar după o să fiu alt om. Când m-am trezit din anestezie respiram mult mai bine, nu îmi venea să cred. O să vă povestesc mai multe detalii despre intervenție zilele următoare. Să nu va speriați de sânge. Sunt foarte bine, a fost totul foarte rapid și mă simt extraordinar, nu mă doare nimic, nu m-am umflat, dar de acum încolo o să mă umflu.”, a declarat Ioana Grama.

Postarea făcută de Ioana Grama [Sursa foto: TikTok]

Citește și: Ioana Grama, în război cu un renumit brand: „Se răspunde cu „hai pa” și ți se dă block”

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Dorian Popa, despre operația la genunchi. Artistul este „dezamăgit” că genunchii operați nu au tăieturi simetrice: ”Iar l-am surprins pe domnul doctor!”- radioimpuls.ro

Ioana Grama, despre operațiile estetice

Nu este prima dată când influencerița apelează la ajutorul medicilor. În trecut, vedeta a decis că este momentul să facă o schimbare în legătură cu aspectul său fizic astfel, și-a pus silicoane. Totul a avut loc la numai câteva luni după ce a născut-o pe fiica sa, Ayana. Aceasta și-a dorit foarte mult să aibă loc această operație și chiar ajunsese în momentul în care nu se putea privi din oglindă din cauza gândurilor pe care le avea.

„Mi-am pus silicoane, îți imaginezi ce poate să facă asta în corpul femeii, după ce…aveam multe lapte și eram aproape de furia laptelui. Se întăresc sânii foarte tare, nu mai are pe unde să iasă laptele, e ceva groaznic ce se poate întâmpla unei femei. Și după ce nu am mai alăptat, am alăptat foarte puțin, vreo două luni în total, am rămas cu clasicele „șosețele” și nu mă puteam privi în oglindă”, a mărturisit influencerița în cadrul unui podcast.