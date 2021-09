Ioana Ignat, marturisiri din trecutul ei tumultos. Puțini știau acest lucru despre artistă: "Nu puteam sa dorm, sa plang...ma rugam la Dumnezeu sa-mi ia durerea"

In articol:

Drama neștiută a Ioanei Igant. Tânara nu oferă prea des detalii despre viața sa personală, însă și-a deschis sufletul și a decis să vorbească despre un moment mai puțin plăcut din viața ei.

Ioana Ignat, episodul care a facut-o sa renunte de tot la alcool

A iubit muzica încă de când era mică și a intrat într-o orchestră la vârsta de 15 ani. Membrii echipei erau mult mai în vârstă și obișnuiau să consume alcool. La un moment dat, artista a început să consume și ea băuturi alcoolice.

”Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”, a spus Ioana Ignat.

După o perioadă destul de tumultuoasă din viața ei, Ioana Ignat a decis să renunțe la acest obicei nesănătos.

Însă, se pare că nu i-a fost deloc ușor.

A organizat o petrecere și a deics să nu bea deloc, însă nu a putut sta departe. Din cauza aceasta, la puțin timp, a început să simtă o durere foarte puternică de stomac. Nici nu a putut să de odihnească de cât de rău îi era, așa că s-a rugat și a promis că nu va mai pune gura niciodată pe alcool, dacă vor încete durerile respective.

”Într-o seară, când am avut lansare, pe 13 februarie 2018, eu deja mă lăsasem de vreo două săptămâni și la lansarea aia am zis tot așa, că nu beau, dar m-am luat cu anturajul și am avut o durere de stomac cumplită și am ajuns pe la cinci dimineața acasă, nu puteam să dorm, nici să plâng și m-am dus pe balcon la aer și mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea, că nu mă mai ating și un an de zile nu m-am mai atins”, a adăugat Ioana Ignat.