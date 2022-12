Ioana Lee vrea să se căsătorească din nou, după ce a îmbrăcat rochia de mireasă de 8 ori! Ce se întâmplă acum în viața prințesei japoneze: „Am mai fost cerută de două ori”

In articol:

Invitată în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Ioana Lee, cunoscută și ca prințesa japoneză, a făcut o serie de dezvăluiri neștiute din viața sa.

Blondina a făcut o serie de declarații despre nunțile sale, 8 la număr, care au fost făcute cu 3 bărbați.

Deși a reprezentat un mare stres pentru ea organizarea celor 8 evenimente, tânăra spune că nu vrea să se oprească aici, motiv pentru care își dorește să-și întâlnească jumătatea și să se căsătorească, din nou, însă nu vrea să mai fie un eveniment fastuos, ci o simplă cununie civilă.

Ioana Lee: „Am avut 8 nunți cu trei bărbați. Știți ce înseamnă trei nunți? Câte rochii trebuie să porți? Trebuie să faci pentru o familie din România, să facă în Japonia, să îi duci în America. Am obosit, dar pe de altă parte m-am specializat, pot să deschid firmă de cum poți să devii mireasă. Glumesc, dar este un adevăr”

Mihai Ghiță: „Dar vrei să te oprești?”

Ioana Lee: „Nu, am zis că nu mă pot opri, dar nu mai fac nuntă sub nicio formă. O cununie civilă rapidă. Când voi găsi pe cineva, am zis că fug, mă căsătoresc și nu mai spun la nimeni. Când am spus a fost cu ghinion”, a fost discuția dintre cei doi, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Ioana Lee este divorțată în prezent

De asemenea, în prezent, Ioana Lee este divorțată de 3 ani și până acum blondina a mai fost cerută în căsătorie, chiar de 2 ori, însă cu toate acestea, ”prințesa japoneză” se teme de o nouă relație.

Blondina spune că locuiește în altă țară și simte că în România nu o dorește niciun bărbat, asta pentru că nu este gospodină, așa cum bărbații români ar fi obișnuiți.

Mihai Ghiță: „În momentul ăsta ești despărțită”

Ioana Lee: „Sunt divorțată de trei ori. Fiecare căsătorită a fost diferită. Se spune că înveți. N-am învățat nimic din prima căsătorie și am mai făcut încă două să mă asigur că nu merge”

Mihai Ghiță: „Tu până acum te-ai simțit iubită?”

Ioana Lee: „Da. Deși am suferit foarte mult, nu pot să spun că nu am fost iubită, poate prea mult. Poate că nu merit atât de multă iubire, deși am oferit. Eu cred că merit doar din faptul că ofer foarte mult. Acum am început să mă îndoiesc. Deși sunt divorțată de trei ani, îmi este frică, îmi este teamă. Am mai fost cerută de două ori. Nu știu de ce cineva m-ar dori de soție. Locuiesc în altă țară, aici în România nu mă vrea nimeni, pentru că nu fac mâncare, nu sunt gospodină. Bărbații români așa sunt obișnuiți. Eu consider că relația de cuplu trebuie să fie bazată pe sentimente sincere, adevărate”, au mai discutat cei doi.