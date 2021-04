Ioana Mihăilă, propunerea USR-PLUS pentru Ministerul Sănătății! Cine este și cu ce se ocupă

In articol:

Liderii coaliției urmează să anunțe numele noului ministru al Sănătății miercuri, în urma unei ședințe în care liderii USR-PLUS îi vor prezenta prmeierului Florin Cîțu propunerea lor. Potrivit mai multor susrse din cadrul coaliției, Ioana Mihăilă (PLUS), este propunerea pentru funcția de conducere a Ministerului Sănătății.

Ea ocupă în prezent funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătăţii

„În urma numirii mele în funcţia de Secretar de Stat la Ministerul Sănătăţii, am primit atribuţii de coordonator al structurilor din cadrul ministerului care gestionează investiţiile din fonduri externe: Unitatea de implementare a proiectelor prin Banca Mondială, Unitatea de implementare şi coordonare programe, Direcţia de monitorizare a implementării proiectelor pentru spitale regionale.

În acest mandat vreau să promovez măsuri care cresc accesul pacienţilor din zonele rurale şi din comunităţile defavorizate la asistenţa medicală prin investiţii în centrele comunitare şi în cabinetele de medicină de familie. Voi face, de asemenea, tot ce ţine de mine pentru a promova digitalizarea sistemului de sănătate şi operaţionalizarea registrelor de boală. Mă bucur că am alături o echipă de profesionişti, oameni harnici şi dedicaţi”, a declarat Ioana Mihăilă în luna martie a acestui an.

Ioana Mihăilă, susținută de USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății[Sursa foto: Captura Video]

Cine este Ioana Mihăilă, propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății

Ioana Mihăilă este medic endocrinolog deţine împreună cu soţul său, Marius Mihăilă, o clinică medicală. Ea deţine mai multe terenuri şi case în Oradea, are peste 400.000

de lei în conturi şi a acordat un împrumut de 20.000 de lei USR în campania electorală. Ea a candidat la Primăria Oradea şi s-a înscris în PLUS din prima zi de existenţă a partidului. Ioana Mihăilă a început să se implice activ în viața politică din anul 2018.

„M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcţia în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opţiuni: fie plecăm din ţară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem şi contribuim la schimbare. Am ales cea de-a doua variantă şi am aderat la organizaţia ”Platforma România 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS)”, a declarat Ioana Mihăilă anul trecut, înaintea alegerilor locale.

