Ion Rădoi, liderul de sindicat, declarații despre protestul spontan de la metrou: „Intuiam eu, dar nu eram sigur până unde merg”

În urma unui protest spontan, circulația metroului din Capitala a fost blocată. Sindicaliștii au coborât în tunelul de la stația Piața Unirii și au împiedicat pornirea la timp. Mai mult, protestatarii s-au așezat pe șine și au început să strige „Demisia”. Ieri, mii de bucureștenii au fost nevoiți să circule înghesuiți în transportul la suprafață. Din primele informații, circulaţia va reîncepe de sâmbătă.

După greva spontană de la metrou, Ion Rădoi, sindicalistul care a blocat Capitala, explică haosul de vineri dimineața. Potrivit spuselor sale, acțiunea de la metrou a fost organizată ca urmare a nemulțumirilor sindicaliștilor determinate de intenția Metrorex de a micșora salariile angajaților și de a disponibiliza personal. Sindicalistul a ținut să precizeze că evenimentul desfășurat nu are legătură cu spațiile comerciale.

„Când spui că disponibilizăm oamenii şi micşorăm salariile, nu te aştepţi la ceva bun. Când te lasă fără loc de muncă, când te lasă fără salariu, adică o reducere de 25%, nu prea poţi să accepţi. Iată că au trecut câteva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur până unde merg (sindicaliştii, n.r.) şi iată că s-a întâmplat (acţiunea de protest, n.r.).

Greva spontană de la metrou

De asemenea, Ion Rădoi a declarat că situația spaţiilor comerciale de la metrou e speculată politic de conducerea Ministerului Transporturilor.

„Ei au speculat politic. Şi povestea cu acea societatea are rolul ei, că nici pe aceea nu o vom lăsa, dar acolo e un proces de 3-4 ani de zile în cel mai rău caz. Deci nu are legătură. Ce arde acum e faptul că nu avem oameni pe care trebuie să-i punem pe Magistrala 5, după atâta aşteptare, şi se pare că acum am ajuns într-o problemă drastică şi pe Magistrala 2. Pe lângă asta, vor să mai taie şi din drepturi, venituri care ar veni către salariaţi, pentru că ei muncesc şi zi şi noapte, şi sfârşit de săptămână, şi de sărbători. Acesta este motivul. Că acum au venit şi cu pleaşca asta, să forţeze, este pentru că directorul general a fost administrator pe la Piaţa Obor şi el este obişnuit să-şi facă afaceri.”

Nicușor Dan, primarul Capitalei, despre greva spontană de la metrou

Nicușor Dan a transmis că înțelege nemulțumirile sindicaliștilor, dar bucureștenii nu pot fi prizonierii unui abuz sindicalist.

„În condițiile grevei de la metrou din această dimineață, ADITPBI prin STB a suplimentat mijloacele de transport la suprafață, astfel încât deplasarea bucureștenilor să fie cât mai puțin afectată. Sper că Metrorex și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii vor avea un dialog rapid și productiv, iar circulația cu metroul va fi reluată chiar azi”.