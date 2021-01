Ion Țiriac are un alt nume în buletin! „Am încercat la un moment dat să-l schimb"

Care este numele omului de afaceri din acte și care este motivul pentru care a renunțat să-l mai schimbe

In articol:

Ion Țiriac este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din România, dar și unul dintre cei mai bogați. Însă puțin știu și care este numele real al omului de afaceri. Miliardarul a dezvăluit recent că numele lui real nu este „Ion”, ci în acte îl cheama „Ioan”.

De asemenea, Ion Țiriac a mărturisit că și-a dorit de multe ori să-și schimbe acest nume, însă a renunțat pentru că procedura l-ar fi costat prea mult timp.

„În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat. Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov", a declarat Ţiriac la un post de televiziune.

Citeste si: Omul care a căzut din cer. Cum a supraviețuit ascuns la roata un avion 9000 kilometri? - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Ion Țiriac a vrut să-și schimbe numele din buletin

Viața lui Ion Țirian înainte de a ajunge celebru

Viața miliardarului îninte de a deveni un sportiv celebru și un cunoscut om de afaceri nu a fost deloc una ușoară, povestește chiar el.

Citeste si:Ion Țiriac, dezvăluire emoționantă din adolescență: ”Eu de foame nu o să mor niciodată”

„În 1944 aveam 5 ani. Atunci am văzut pentru prima dată pâine. E foarte greu să vorbeşti despre aceste lucruri, să înţeleagă că n-ai văzut în viaţa ta pâine. Începuse războiul, eram la Braşov, ne retrăsesem într-un sat care se numea atunci satul Lunca, acum se numeşte Săcele, mi se pare. Stăteam la nişte rude acolo pentru că Braşovul era bombardat în fiecare zi. Tatăl meu era în război, a avut o permisie. A venit un om bine făcut, avea 1.87, îmbrăcat în haine militare şi avea în braţe această pâine. Şi atunci a fost prima dată când mi-aduc aminte că am mâncat pâine. Şi, uite, că am crescut, acum mă uit la pâine şi mă îngraşă", a spus Ion Ţiriac .

Ion Țiriac, în top 3 cei mai bogați români

Potrivit publicației Forbes România, Ion Țiriac se află pe locul 3 în topul celor mai bogați oameni din România. Acesta are o avere de nu mai puțin de 1,23 miliarde de euro. Ion Țiriac este

întrecut de Dragoș și Adian Pavăl care sunt pe primul loc în clasament și au o avere de 1,54 miliaarde de euro și de Daniel Dines care se află pe primul loc, cu o avere de 1,58 miliarde de euro.