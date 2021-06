Ioniță de la Clejani cere ajutorul statului român pentru reabilitarea lui Fulgy: ”Este major, răspunde pentru ceea ce face”. Viorica, de acord cu soțul ei: ”A greșit, se duce la pușcărie”

In articol:

Ioniță de la Clejani a făcut noi declarații cu privire la situația în care se află fiul lui, Fulgy, după scandalul cu substanțele interzise și acuzațiile pe care le-a aruncat la adresa unor persoane publice. Artistul este de părere că Fulgy nu a fost pregătit pentru anturajul din Capitală și că a fost expus greșelii ca orice alt copil vulnerabil.

Sotul Vioricăi de la Clejani nu își va condamna băiatul pentru comportamentul greșit, ci îl va ajuta să se salveze de la căile nu tocmai bune pe care mersese.

Citeste si: Alex Velea, atac fără precedent la adresa Clejanilor: ”Părinți aflați în situația de a spune că aberațiile fiului lor sunt o strategie de marketing”

„ Nu trebuie să condamnăm un copil care greșește, toți copiii greșesc, datoria noastră este să le fim alături, nu să le dăm în cap. S-a gândit cineva vreodată că acesti copii sunt vulnerabili? Copiii ăștia au fost ținuți de mine în niște restricții normale. Mi se pare normal să se ducă la școală, mi se pare normal să studieze mult. Sun copii buni, sunt copii talentați.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Citeste si: Cum a ajuns Alex Velea să cânte la botezul liderului Clanului Sportivilor? Cât de veche e legătura cu cea mai periculoasă grupare din Berceni? EXCLUSIV

Nu sunt pregătiți pentru anturajul din București. Un copil ca Fulgy este foarte ușor să devină victima unor oameni care vor să facă rău. Este major, răspunde de ceea ce face. Așteptăm ajutorul statului. Ei au fost crescuți într-o casă cu oameni sinceri, cu frică de Dumnezeu. Nu au știut cum este la București”, a spus Ioniță de la Clejani, în cadrul unei emisiuni TV. Tatăl lui Fulgy spune că așteaptă ajutorul autorităților române, pentru că Fulgy este major și poate răspunde pentru faptele lui.

Fulgy[Sursa foto: Instagram]

Viorica de la Clejani trece prin momente dificile

Viorica de la Clejani trece prin clipe grele pentru că stă cu gândul la Fulgy. „ Eu l-am crescut foarte frumos. Păcat că el a găsit în relațiile lui amoroase tot felul de de vicii, toate fetele cu care a fost fumează de nu se mai poate. Nu am știut să le explicăm cum este la București. Am o săptămână-două de când nu dorm. Dar sunt mama lui, știu ce am crescut la ușa casei. A greșit, se duce la pușcărie. E un copil mai rebel”, a mărturisit Viorica de la Clejani.