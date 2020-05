In articol:

In ultimii ani, Ionita de la Clejani a vorbit de mai multe ori despre intentia de a pleca in SUA, chiar si temporar. Viorica si Ionita de la Clejani au fost in turnee in SUA de mai multe ori,ultima data chiar la finalul anului trecut. Bazandu-se pe prietenia stiuta pe care o are cu Johnny Deep, Ionita de la Clejani spera la un concert direct pe celebrul Broadway.

Despre visul sau de a pleca in SUA a vorbit in urma cu mai bine de un an, atunci insa era legat de proiectele copiilor sai, Fulgy si Margherita, cei doi nevrand sa plece definitiv din tara.

”Vreau sa plec in SUA. Avem niste proiecte mari, este un vis de-al meu. Am plecat de la ”visul american” - totul e posibil. Lucrăm la un musical, pe care speranta mea este sa-l lansam undeva pe Broadway. Dar, deocamdata astept, cand ai copiii fericiti si impliniti, totul merge bine, traiesti bine pana la adanci batraneti”, marturisea Ionita de la Clejani despre idea sa de a se muta in SUA cu familia.

Ionita de la Clejani, distrus dupa ce s-a spus ca Margherita era drogata cand a facut accident

Ionita de la Clejani este distrus, traieste un cosmar de cateva zile, dupa ce Margherita a facut un accident rutier, in urma caruia s-a descoperit ca ar fi fost drogata.

Cu ochii înlăcrimați și distrus după tot scandalul în care e implicată fiica lui, Ioniță de la Clejani spune că e bulversat. Spune că încearcă din răsputeri să afle ce a fost în spatele accidentului provocat de Marga. Polițiștii spun că ar fi fost drogată. Testul a ieșit pozitiv la opiacee. ”Ea mi-a spus clar. Nu am consumat niciun drog. Nu vorbim despre asta. Mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut rău! Fata mea nu s-a drogat”, a spus Ioniță de la Clejani.

Între timp, polițiștii i-au suspendat Margheritei permisul de conducere și i-au făcut dosar penal.