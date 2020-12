Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite 2020”, transportat de urgență la spital!: „Am rămas fără aer”

La o zi după marea finală a emisiunii Chefi la cuțite, o veste tristă despre Ionuț Belei, câștigătorul marelui premiu în valoare de 30.000 de euro, a apărut în mediul online.

Ionuț Belei, probleme de sănătate, la scurt timp după ce a câștigat Chefi la cuțite 2020

Tânărul bucătar a ajuns de urgență la spital, după ce a fost la un pas să leșine în aeroport. Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea a mers la aeroport pentru a se întoarce acasă, la Cluj, doar că nici nu a apucat să urce în avion, pentru că i s-a făcut rău, iar angajații aeroportului au fost nevoiți să cheme salvarea de urgență, iar concurentul a fost transportat la Spitalul Elias din Capitală, acolo unde a fost testat și pentru COVID. (Mesajul lui Sorin Bontea după ce Ionuț Belei a câștigat Chefi la Cuțite, sezonul 8)

Se pare că marele câștigător Chefi la cuțite 2020 a întâmpinat dificultăți de respirație și dureri în zona pieptului, iar pentru a exclude varianta infectării cu nemilosul virus, medicii au decis să îl testeze. Din fericire, rezultatul a fost negativ.

Mai mult decât atât, tânărul nu se confruntă cu probleme grave de sănătate, deși inițial a crezut că poate avea probleme cardiace, ținând cont de simptomele existente. După o serie de analize, medicii l-au liniștit și i-au spus că starea de rău ar fi survenit în urma stresului și lipsei de somn.

Ionuț Belei a făcut și primele declarații despre starea lui de sănătate, pentru a-și liniști fanii cu privire la situația neplăcută în care se află în aceste momente. Din fericire, nu este vorba despre nimic grav.

”Dimineață când am vrut să mă reîntorc acasă, la Cluj, în aeroport am rămas fără aer. M-am speriat. Cei de la control au chemat medicii.

Mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Este prima dată când am pățit așa ceva. Mi-au explicat medicii că din cauza stresului și lipsei de somn. Vreau să știți că sunt bine acum. Mi-au făcut și testul COVID. Sunt negativ și mă bucur că nu am pățit nimic grav.

”Fiind dimineață am băut o cafea. Am vrut să intru înauntru, am făcut controlul, dar doamna de la aeroport mă întreba dacă sunt ok. Nu am vrut să mă panichez. Și după un minut când am trecut de vamă, m-am sprijinit de perete și atunci a chemat doamna salvarea. M-am speriat că nu am respirat bine. Și din cauza emoțiilor și a lipsei de somn. Vreau să le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine”, a declarat Ionuț Belei la Antena Stars.