Ionuț Cercel, devenit cunoscut în urma hit-ului ”Made in Romania”, lansat în 2011, pe vremea când era doar un copil, are probleme grave de sănătate. Manelistul a povestit cu lux de amănunte perioada grea prin care a trecut de-a lungul anilor. Cântărețul a dispărut brusc din lumea manelelor, iar acest fapt a fost din cauza unor probleme de sănătate.

Ionuț Cercel nu mai are voie să cânte

Manelistul a povestit într-un interviu, acordat celor de la Acces Direct, că a traversat o perioadă grea în viața lui și că a trebuit să se lase de cântat. Medicii i-au spus că are o problemă gravă la nivelul vocii și i-au recomandat să nu mai cânte. Manelistul a respectat întocmai sfaturile medicului și s-a apucat să producă muzică. Deși publicul îl vrea din nou pe scenă, Ionuț Cercel a renunțat să-și mai forțeze vocea de mai bine de trei ani.

”Am o perioadă de trei ani de zile în care nu mai cânt cu vocea pentru că am avut niște probleme de sănătate vocale și am fost nevoit să mă opresc pentru o perioadă pentru care nu știu să spun.”, a zis Ionuț Cercel pentru sursa precizată.

Manelistul spune că a mers la mai mulți doctori, pentru că este nerăbdător să revină pe scenă, însă niciun medic nu i-a putut spune clar când poate reveni la muzică.

”Am fost la mai mulți doctori, dar n-au știut să-mi dea un răspuns concret. Sunt conștient că Dumnezeu mă va aduce din nou pe scenă.”, a mai spus Ionuț Cercel, la Acces Direct.