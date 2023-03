Ionuț Dolănescu, mărturisiri cutremurătoare în ziua în care s-au împlinit 14 ani de la moartea lui Ion Dolănescu. Artistul i-a făcut părintelui său parastas la mormânt

In articol:

Pe data de 19 martie 2023 s-au împlinit 14 ani de când marele artist Ion Dolănescu a plecat din această lume. Interpretul de muzică populară nu a fost uitat nici de familie, nici de cei care i-au apreciat melodiile în timpul vieții sale, ziua decesului său rămânând una dintre cele mai triste pentru toți cei care au avut ocazia să-l cunoască.

Fiul regretatului artist, Ionuț Dolănescu, a ajuns în această zi la mormântul tatălui său pentru a se ocupa de parastas, așa cum obișnuiește să facă în fiecare an din 2009.

Ionuț Dolănescu a mers astăzi la locul de veci al tatălui său, însoțit de câțiva fini și prieteni. Ori de câte ori are ocazia, îi aduce un omagiu tatălui său în locul în care a făcut istorie cu piesele sale zeci de ani, pe scenă. Ieri a avut loc un astfel de moment, când Ionuț Dolănescu, alături de alți colegi de breaslă, pe scenă fiind, a interpretat câteva dintre multele piese ale tatălui său.

Ionuț Doănescu retrăiește de fiecare dată cu tristețe ziua de 19 martie, însă se bucură de fiecare dată când vede că tatăl său rămâne veșnic viu prin melodiile sale în amintirea tuturor celor care l-au iubit.

„Dumnezeu să-l ierte. E o zi tristă pentru noi toți. Ziua fatidică de 19 martie, când tatăl meu, marele artist Ion Dolănescu, a plecat spre cele sfinte, la Domul, dar, într-un fel, am ajuns să constat că lumea nu l-a uitat pe Ion Dolănescu. Sunt 14 ani de la dispariția lui, iar cântecele sale încă mai sălășluiesc în sufletele românilor. Aseară am susținut un concert cu alți colegi de muzică populară și am cântat din cântecele domniei sale, pentru că Ion Dolănescu rămâne marele domn al muzicii populare românești, având în vedere repertoriul impresionant pe care l-a avut, popularitatea ieșită din comun și nu trebuie uitat, pentru că Ion Dolănescu a fost un mare român, un mare patriot(...) Nu îl uităm niciodată”, a spus Ionuț Dolănescu în ziua în care s-au împlinit 14 ani de la decesul tatălui său.