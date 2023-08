Ionuț Dolănescu rupe tăcerea în scandalul cu vecinii! Interpretul a fost enervat la culme de acuzațiile primite, după ce a renovat casa tatălui său: „O aberație!”

In articol:

Ionuț Dolănescu este implicat într-un conflict de proporții, după ce a luat hotărârea de a renova casa de pe strada Caimatei, unde regretatul său tată și-a petrecut ultimii ani din viață. După ce a început lucrările la vila lui Ion Dolănescu, Ionuț a fost acuzat de vecinii lui că nu a respectat proiectul care a fost făcut inițial și a fost aprobat de Primăria Capitalei.

Citește și: Locul în care Maria Ciobanu merge ori de câte ori vine în România! Steliana Sima ne-a dezvăluit unde își dorește "Ciocârlia muzicii populare" să ajungă în fiecare an | EXCLUSIV

După nenumărate acuzații pe care le-a primit din partea locuitorilor celorlalte locuințe din zonă, care spuneau că Ionuț Dolănescu a înălțat prea mult mansarda și că acum soarele nu mai ajunge și în casele lor, interpretul de muzică populară a izbucnit. Cântărețul a declarat că ceea ce spun vecinii săi nu e nici pe departe adevărat, iar el a respectat întocmai planul aprobat de Primăria Capitalei. Mai mult, acesta acuză că cea care a ieșit în public și s-a prezentat ca fiind avocata vecinilor ei, nici nu activează în domeniul juridic.

Citește și: Frații Dolănescu, din nou la cuțite! De la ce a pornit totul de această dată: "Nu este pentru prima oară când mă atacă"

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

„În general, eu mă am bine cu toți vecinii, mă cunosc cu ei de când eram copil. După ce s-a terminat procesul cu Dragoș, am dorit să păstrez casa, s-o renovez, să-i redau frumusețea, noblețea și splendoarea de altă dată. Intențiile mele au fost bune. Vecina mea susține o aberație! Doamna Narcisa se dă și avocată dar, de fapt, nu este avocată. Ea susține că am înălțat casa cu doi metri jumate, nu aveam cum să fac asta pentru că proiectul inițial, aprobat de Primăria București, a fost să transform podul în mansardă. E o aberație ce susține dânsa, că m-am înălțat cu doi metri jumate peste aprobarea primăriei, e ca și cum aș mai fi construit un etaj. Ceea ce nu e adevărat! Casa nu s-a înălțat deloc! Singura diferență constă în faptul că acoperișul era învelit cu țiglă, iar acum e acoperit cu tablă.(...) E aberant ceea ce susține vecina Narcisa că am înălțat casa. O altă aberație e că-i iau soarele. Soarele răsare din partea de este, mai precis din spatele casei în care locuiește doamna Narcisa. Ar trebui să zic eu că-mi ia lumina, dar nu pot să fac acest lucru pentru că aceasta casă datează acolo de 100 ani”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru Star Popular.

Ionuț Dolănescu a izbucnit, după ce vecinii l-au acuzat că a renovat ilegal fosta casă a tatălui său [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Dolănescu, dezamăgit de atitudinea vecinilor săi

După conflictul în care a fost implicat alături de vecinii lui, interpretul de muzică populară a declarat că, momentan, el și familia lui locuiesc în casa Mariei Ciobanu, însă aceasta este foarte mică

pentru nevoile lor. În plus, fiul lui Ion Dolănescu s-a arătat dezamăgit de atitudinea vecinilor lui și a dezvăluit chiar că a oprit momentan lucrările la casa de pe Caimatei.

Citește și: Ce mesaj i-a transmis Dragoș Dolănescu fratelui său, când Ionuț a împlinit 51 de ani? Cei doi nu-și mai vorbesc de mai bine de un deceniu: "Am fost foarte buni prieteni, dar acum nu mai avem nimic în comun"

Citeste si: „N-am crezut că o să îmi vină și mie rândul niciodată și mi-a venit rândul. Deci, trebuie să pleci.” Ce comportament avea Daniel Balaciu, atunci când venea vorba de mama lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Totul despre drogul cristal care a ucis-o pe tânăra de 16 ani la Neamț. Psihoterapeut: ”Îți ia senzația de foame și de sete, te ține treaz într-o stare euforică”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble, amintiri dureroase ”Am plâns și mi s-a părut că e sfârșitul lumii”- radioimpuls.ro

„Noi stăm în casa mamei mele care e drăguță pentru mama, dar incomodă pentru noi. Are doar două dormitoare și trebuie să stăm șase suflete, trei adulți și trei copii, în două camere. Vă dați seama că ne-am cam chinuit în ultima perioadă și speram să mă mut cât mai curând. Chiar aș fi vrut ca în luna septembrie, cu ocazia festivalului tatălui meu, să fac o inaugurare frumoasă. Mâ gândeam să-i pun și un bust tatălui în fața casei. Dar am sistat lucrările pentru că autorizația de construcție expiră. Dar mai am doar de zugrăvit și de pus parchetul. Deocamdată sunt ușor dezgustat de tot ceea ce se întâmplă, numele meu e terfelit în continuare și mi se aduc injurii. Nu înțeleg oamenii care vor să facă cu tot dinadinsul rău pentru că nu i-am prejudiciat cu nimic, nu le-am luat nici soarele”, a mai spus Ionuț Dolănescu.

Dragoș Dolănescu, atac la adresa fratelui său

După ce a aflat ce se întâmplă cu fratele lui în România, Dragoș Dolănescu, stabilit de ani buni în Costa Rica, nu a ezitat să își spună părerea. Bărbatul a declarat că fratele lui nici nu avea motiv să extindă fosta casă a tatălui lor, căci aceasta era destul de mare. Mai mult, Dragoș și-a atacat subtil fratele, întrebându-se ironic cum a făcut Ionuț Dolănescu rost de autorizația de construcție.

„Probabil că Ionuț acum și-a extins spațiul pentru că are și trei copii. Dar, n-ar fi trebuit să facă asta, are destul spațiu, jos, la parter, are patru camere, dormitor, plus băi mari și bucătarie și două 2 sufragerii, casa are cam 500 de mp. În beci, tata ținea zarzavatul și vinul. Cum o fi făcut însă Ionuț rost de acte, pentru mansardă, pentru a-și înălța casa? Dar, nu mă mai mir, poți face rost de aproape orice, dacă ești un nume. Drept dovadă că și drepturile de autor ale tatălui nostru, Ion Dolănescu, ar fi trebuit împărțite jumi-juma, dar a luat tot, pe motiv că el e solist”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Impact.ro.