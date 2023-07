Ionuț face primele declarații despre împăcarea cu Larisa, după eliminarea din Casa Iubirii: ”Am șters tot cu buretele” | EXCLUSIV

In articol:

Ionuț, eliminat din Casa iubirii, vorbește despre experiența lui în emisiune, unde a stat un an și jumătate. Ionuț dezvăluie ce relație are cu Larisa, fata de care s-a îndrăgostit în primul sezon Casa iubirii, și la care s-a întors acum după ce a fost eliminat din show.

Cei doi au fost împreună într-o mini-vacanță, iar Ionuț vorbește despre o poveste de iubire între ei, pe care el a luat-o de la zero. Ionuț a vorbit și despre foștii săi colegi de emisiune, dar și despre prietenia pe care o are cu o parte dintre aceștia.

Ionuț, totul despre împăcarea cu Larisa

Este oficial! Ionuț și Larisa sunt din nou un cuplu. Cei doi sunt mai mult decât fericiți, iar Ionuț ne-a oferit primele declarații despre împăcare.

"Toată această perioadă mi-a fost gândul la Larisa. De când m-am împăcat cu Larisa, e o altă persoană, e mult mai stabilă, are un job, nu exagerează cum exagera înainte. Și ea s-a gândot la mine. Am fost într-o vacanță amândoi. În vacanța cu Larisa a fost neașteptat de bine, ea a avut un pic de emoții, a fost prima oară când am fost doar noi doi. Părinții ei mă plac, părinții mei o plac. Nu e nimic forțat, e totul natural. În momentul de față e foarte bine și mă bucur pentru asta. Eu am șters tot cu buretele și am luat-o de la zero cu Larisa.", a spus Ionuț.

Larisa și-a dorit să se împace cu Ionuț

În urmă cu ceva timp, Larisa nu excludea împăcarea cu Ionuț. Deși a trecut ceva timp de când s-au despărțit, sentimentele nu s-au șters. Larisa își dorea să se reîntâlnească cu fostul ei iubit și să păstreze o relație frumoasă.

"Mi-aș fi dorit să fiu cu Ionuț, dar dacă nu s-a putut, fiecare pe drumul lui. Nu pot să spun dacă mai există șanse de împăcare, pentru că el e acolo în emisiune, nu se știe ce se întâmplă, eu sunt afară, îmi văd de viața mea, dacă mă calmez sau nu e treaba mea, vom vedea, dar el când o să iasă din emisiune nu o să îi demonstrez nimic, nu am de ce. El a mers în sezonul doi, acolo poate își face viața, poate nu. Dacă o să fie să ne întâlnim, să povestim, să ne dăm o șansă dacă și eu sunt liberă și el, o să vedem ce o să fie. Nu zic nu, clar. Nu cred că nu o să mai poată fi nimic între noi, pentru că eu tot îl văd acolo și tot mai e ceva așa.", a mărturisit Larisa, la Culisele Iubirii.

