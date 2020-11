Ionuț, polițistul mort de COVID-19, acuzat că ar fi implicat în dosare de luare de mită ale medicilor din Brașov. Marian Godină sare în apărarea lui: ”Niște minciuni”

Ionuț [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Hanganu avea 34 de ani și lucra în cadrul SRPT Brașov. Polițistul a pierdut lupta cu virusul nemilos, iar în urma lui a lăsat o soție îndurerată și doi copii de trei ani, respectiv șapte ani, orfani de tată. După o lungă lupta cu COVID-19, trupul lui Ionuț Hanganu din cadrul SRPT Brașov a cedat. Familia, dar și toți colegii lui sunt foarte îndurerați pentru pierderea polițistului. Înmormântarea a avut loc, astăzi, iar colegii și familia l-au condus pe ultimul drum pe omul legii.

Polițistul mort de COVID-19, acuzat de o avocată

Poliția TF Investigații Criminale din Brașov a fost acuzată pe rețelele de socializare de o avocată de faptul că oamenii legii se ocupau de dosare de luare de mită ale medicilor din Brașov, care obișnuiau să deranjeze. Mai mult decât atât, Ingrid Mocanu a fost ironică la adresa polițistului mort, spunând că ”s-a dus spășit la medicii să îl salveze”. Postarea ei a creat foarte multă vâlvă în mediul online, iar în apărarea decedatului a sărit Marian Godină.

Postarea făcută de Ingrid Mocanu[Sursa foto: Facebook]

”Am câțiva oameni pe care nu-i plac sau pe care îi detest, dar niciodată nu mi-aș putea imagina măcar cum e să te poți bucura și râde de moartea cuiva. Se pare că doamna Ingrid Mocanu poate și nici nu se sfiește să arate asta public. Avocata prezentă atât de des prin studiourile unor televiziuni, România Tv și Antena 3, publică acest text despre colegul meu, Ionuț Hanganu, cel care a fost înmormântat azi și care a lăsat în urmă o soție și doi copii cu vârste de 3 și de 7 ani. Sunt cu atât mai mult revoltat pentru că azi am fost la înmormântare și am simțit durerea prin toți porii, uitându-mă la suferința familiei lui.

Doamna Ingrid Mocanu, pentru a nu fi fericită de una singură, simte nevoia să-l eticheteze și pe Sorin Velicu. Pe lângă faptul că postarea e mizerabilă, ea conține și niște minciuni, căci medicul Velicu a fost condamnat pt luare de mită în urma unui acord de recunoaștere. Iar Ionuț nici măcar nu lucra acolo pe vremea aia”, este mesajul transmis de Marian Godină, pe Facebook.