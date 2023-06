Ipostaza neașteptată în care au fost surprinși Lavinia Pîrva și Radu Bănică. Acum e mai clar ca niciodată ce relație există între ei

In articol:

Lavinia Pîrva este foarte activă pe rețelele de socializare, însă chiar și așa, vedeta este destul de discretă când vine vorba despre viața sa personală. Le-a dezvăluit, însă, fanilor că se află într-o vacanță peste hotare, mai precis în Antalya, dar recent s-a aflat și cu cine a plecat să se relaxeze.

Pe lângă alte persoane cu care se află în vacanță, bruneta a postat, fără rețineri, și o imagine cu Radu Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. din prima căsnicie, semn că cei doi au o relație foarte bună.

Mai precis, imaginea îi surprinde pe cei doi la un bar, iar Lavia Pîrva nu a ezitat să-l eticheteze pe tânăr în postare.

Radu Bănică și Lavinia Pîrva [Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva, ajutată doar de mama sa în creșterea fiului pe care îl are cu Ștefan Bănică Jr

În urmă cu ceva timp, Lavinia Pîrva a vorbit despre faptul că ea și Ștefan Bănică Jr se ocupă singuri de creșterea și îngrijirea fiului pe care îl au împreună, explicând exact și cum se descurcă în această privință.

Mai mult decât atât, ambii parteneri au foarte multe activități în care sunt implicați, așa că atunci când lipsesc de acasă, cea care îi ajută cu fiul lor este chiar mama brunetei.

„Este o întrebare pe care mi-o adresez și eu, îți spun sincer. Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez. (...) În general mă întorc cât pot de repede, indiferent dacă dorm sau nu dorm. Fac așa un sacrificiu pentru că îmi este foarte greu să stau departe de el mult timp. Cumva m-am obișnuit așa, am fost tot timpul lângă el. Nu-mi place să lipsesc mult de lângă el. Dar să știi că s-a obișnuit și el. Știe că mami merge la serviciu, tati merge la serviciu. Este mama mea care ne mai ajută. A venit aici, dar face naveta Timișoara – București. Acum deja Alexandru este mare așa că, ușor – ușor, ne vom descurca singurei”, a dezvăluit Lavinia Pîrva, în urmă cu ceva timp.

