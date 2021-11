Ipoteză explozivă: Tzancă Uraganul a fost stâlcit cu bătaia din cauza lui Dani Mocanu! Un celebru interlop i-a dat ”interzis” în Europa! Dezvluiri exclusive

In articol:

Tzancă nu a fost bătut de rudele Lambadei ci de câțiva interlopi care au acționat la ordinele unui cunoscut infractor albanez, condamnat pe viață în Grecia.

Tzancă: ”Cred că erau niște țigani sârbi”

Aceasta este ipoteza lansată recent pe rețelele de socializare și care pare să aibă tot mai mulți adepți printre fanii manelistului. Totul i s-ar fi tras lui Tzancă de la o ceartă pe care acesta a avut-o cu Dani Mocanu, în care a intervenit Fabio Albanezu, bun prieten cu manelistul.

”Au sărit niște oameni la mine. Cred că niște țigani sârbi erau. Nu știu exact de la ce a pornit, probabil erau supărați că nu le-am cântat lor mai mult la un eveniment. Au existat niște înjurături, după care au așteptat să fiu singur afară și, într-adevăr au sărit la mine. A fost o bătaie de stradă, n-a murit nimeni dintr-o bătaie de stradă”, a recunoscut Tzancă Uraganul, după ce imaginile cu el plin de sânge au apărut în mediul online.

Tzancă Uraganul a fost bătut în Germania

Acum câteva luni, Fabio Albanezu, unul dintre cei mai temuți infractori din Europa, i-a transmis lui Tzancă Uraganul că ”îi va da interzis la cântări în toată Europa”, dacă nu-i cere scuze lui Dani Mocanu, cu care manelistul se afla într-un conflict.

Fabio Albanezu: ”O să ai probleme cu toți albanezii din Europa”

”Am văzut un video despre un boschetar, ca să zic așa, care vorbește despre fratele meu, Dani Mocanu.

Nu știu cum îi zice, Tzancu, Tzancă, nu l-am văzut niciodată în viața mea. Are o gură prea mare. Cum zicem noi, albanezii, când vorbești mult, te mănâncă c... Dani Mocanu este fratele meu și este șmecher și are loc la toți șmecherii. Tu, Tzancu, sau cum te cheamă pe tine, ai grijă ce vorbești. O să te fac eu, Albanezu, să nu ieși din casa ta, din România. Să nu mai ieși din România niciodată.

Dani Mocanu s-a certat cu Tzancă în urmă cu câteva luni

Să nu cânți nici în Europa, nici în Grecia, nicăieri. Stai în banca ta, închide gura, dacă nu o să ți-o închid eu cu frații mei. Ai grijă ce faci. Dacă te-ai pus cu Dani Mocanu, ai probleme cu toți albanezii din Europa. Și noi nu știm să te batem, noi știm să te f..., să-ți facem ce vezi tu pe la televizor, în filme, dar nu alea de acțiune ci la filme horror ”, a transmis Fabio în limba română, printr-un mesaj video.

Fabio a vrut să arunce pușcăria în aer

Fabio Albanezu l-a amenințat pe Tzancă Uraganul că nu mai iese din România și s-a ținut de cuvânt

Fabio Dushku are 36 de ani, iar ultimii 10 i-a petrecut după gratii pentru crime și infracțiuni cu violență. Membru al unor organizații paramilitare albaneze, cum ar fi ”17 Noiembrie” și ”Grupul de Pompieri”, Fabio a fost condamnat la închisoare pe viață în Grecia, dar asta nu-l împiedică să-și conducă propria gruparea infracțională, care acționează la nivel european. În 2015, Fabio a fost acuzat că a vrut să arunce în aer închisoarea în care se afla, iar 3 ani mai târziu, autoritățile elene au dejucat planul acestuia de a evada. De asemenea, în presa greacă au apărut informații conform căruia albanezul ar fi plănuit să dinamiteze mai multe mânăstiri de pe Muntele Athos.