Ipoteză șocantă, în urma negocierilor dintre Rusia și Ucraina! Roman Abramovici și doi oficiali ai delegației ucrainene ar fi fost otrăviți

In articol:

Trei dintre oficialii care au participat la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, la începutul acestei luni, s-au confruntat cu simptome asemănătoare otrăvirii, relatează The Guardian și Bellingcat.

Printre ei se numără și miliardarul rus, Roman Abramovici, dar și deputatul ucrainean, Rustem Umerov.

Citeste si: Rusia, mișcare de ultim moment! Decizia care vizează țările "neprietenoase"

Un apropiat al miliardarului rus, Roman Abramovici, a declarat că afaceristul și doi oficiali ucraineni au început să se simtă rău, la scurt timp după ce au participat la o întâlnire privind negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, la începutul lunii martie. Potrivit acestuia, afaceristul rus, deputatul Rustem Umerov, și celălalt reprezentant ucrainean s-a confruntat cu simptome specifice otrăvirii. Abramovici chiar și-ar fi pierdut vederea, timp de două ore: "A fost în timpul primei sale călătorii la Kiev. Roman și-a pierdut vederea timp de câteva ore. În Turcia a fost tratat într-o clinică, împreună cu Rustem.", a declarat un apropiat al miliardarului, pentru The Guardian.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

Citeste si: Roman Abramovich și alți oficiali ucraineni ar fi fost otrăviți la negocierile de pace cu Rusia. Ce simptome au acuzat imediat după- bzi.ro

Informații referitoare la o posibilă tentativă de otrăvire au apărut prima oară în publicațiile Wall Street Journal și Bellingcat: "Bellingcat poate confirma că trei membri ai delegației care a participat la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia în noaptea de 3 spre 4 martie 2022 au prezentat simptome compatibile cu otrăvirea cu arme chimice. Una dintre victime a fost antreprenorul rus Roman Abramovici. Pe baza examinărilor la distanță și la fața locului, experții au concluzionat că simptomele sunt cel mai probabil rezultatul unei otrăviri internaționale cu o armă chimică nedefinită.", a scris grupul de investigații Bellingcat pe Twitter.

Based on remote and on-site examinations, the experts concluded that the symptoms are most likely the result of international poisoning with an undefined chemical weapon.

Bellingcat a transmis că Abramovici și cei doi ucraineni au consumat doar apă și ciocolată înainte de întâlnire, iar la scurt timp au prezentat simptome precum inflamarea ochilor și a pielii, precum și dureri pătrunzătoare la nivelul globului ocular.

Citeste si: Când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski? Kremlinul a făcut anunțul

Un al patrulea membru, care a consumat același aliment, nu a avut nimic: "Experții au declarat că doza și tipul de toxină folosită au fost probabil insuficiente pentru a provoca daune care să pună viața în pericol și că, cel mai probabil, a fost menită să sperie victimele și nu să provoace daune permanente. Victimele au declarat că nu știau cine ar fi putut fi interesat de un atac.", mai notează Bellingcat.

Solicitat să comenteze situația, un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat următoarele: "Există o mulțime de speculații în acest moment și recomandăm să urmăriți doar informațiile oficiale".

The experts said the dosage and type of toxin used was likely insufficient to cause life-threatening damage, and most likely was intended to scare the victims as opposed to cause permanent damage. The victims said they were not aware of who might have had an interest in an attack