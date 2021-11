ÎPS Teodosie, despre motivul pentru care preoții ar trebui să fie scutiți de certificatul verde: „Noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin”

In articol:

Arhiepiscopul Teodosie a mărturisit că preoții nu au nevoie de vaccin sau de certificatul verde, în contextul în care în Sfântul Altar există „cel mai bun vaccin”. ÎPS Teodosie a făcut aceste declarații în contextul în care astăzi, 17 noiembrie 2021, îl va conduce pe ultimul drum pe un preot în vârstă de 50 de ani, mort după infectarea cu noul coronavirus.

„Noi avem o anumită autonomie, noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtășanie, care s-a dovedit de-a lungul veacurilor. Hristos este doctorul fără cusur! Singurul doctor care vindecă orice boală, care învie din morți! Ce doctor a mai înviat din morți? De aceea avem niște argumente obiective și foarte solide”, a declarat Arhiepiscopul Teodosie.

Citeste si: ÎPS Teodosie, despre lipsa femeilor din rolurile importante din Biserică: „Asta e condiţia ei. Ea a început păcatul. Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”

Argumentul lui ÎPS Teodosie este susținut de faptul că preoții ar trebui să se roage și să se împărtășească, deoarece Hristos nu îi lasă pe cei credincioși să se îmbolnăvească.

Citeste si: Iubita secretă a lui Petrică Mâțu Stoian nu s-a măritat cu artistul deși se iubeau mult. Care a fost motivul- bzi.ro

„Preoții nu sunt scutiți! Orice om are păcate, și eu am păcate! Dar, în momentul în care ne spovedim și ne împărtașim, îl avem pe Hristos în noi! Hristos nu ne lasă să ne îmbolnavim împartașindu-ne zilnic și de aceea am recomandat preoților să facă liturghie zilnic și călugărilor mai ales. Și acesta este argumentul. La noi, în fiecare zi este Sfânta Liturghie la toate bisericile și la toate mănăstirile”, a mai spus ÎPS Teodosie.

ÎPS Teodosie

Ce spune Arhiepiscopul Teodosie despre vaccinare

Arhiepiscopul Teodosie a mărturisit că nu sfătuiește pe nimeni să se vaccineze, deoarece nu are nicio logică.

El susține că certificatul verde nu are niciun rost, în contextul în care atât vaccinații, cât și nevaccinații se pot infecta cu virusul.

„Și vaccinații și nevaccinații se infectează. Atunci care este rostul pașaportului sau al certificatului verde, sau cum se numește? Nu găsim nicio logică! Se plâng atâția oameni că le-au murit cei care s-au vaccinat. De aceea, dacă și vaccinații se infectează, cred că trebuie să fie impus, pentru că nu trebuie să fie o măsură obiectivă și fiecare are probleme de conștiință! Eu nu am oprit pe nimeni să se vaccineze! Dar nici nu sfătuiesc pe nimeni!", a declarat ÎPS Teodosie.