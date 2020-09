Ireal! Liviu Vârciu, schimbare totală! E de nerecunoscut

Liviu Varciu, atent cu baietelul

De curând, Liviu Vârciu a fost surprins în compania frumoasei sale partenere de viață, la restaurant. Doar că, acolo, cuceritorul showbiz-ului nu a mai făcut, așa cum îi stătea în fire, spectacol, ci a demonstrat că, de fapt, poate fi un familist convins.

Acum patru luni, Liviu Vârciu a devenit un tătic mai mult decât fericit, complet chiar. Astfel, după ce ”a înregistrat” două fetițe, Liviu Vârciu a devenit tatăl unui băiețel perfect sănătos.

La restaurant, Liviu Varciu a stat cu copilul in brate

De atunci, pare-se, viața lui Liviu Vârciu s-a transformat radical. Nu de altceva, dar, surprins de reporterii WOWbiz.ro, Liviu Vârciua fost greu de recunoscut. Nu pentru că ar fi slăbit, nu pentru că s-ar fi îngrășat, ci pentru felul în care a demonstrat că poate fi ca tată. Astfel, într-unul dintre restaurantele de lux ale Bucureștiului, Liviu Vârciu și-a petrecut tot timpul având grijă de băiețelul pe care îl are. Nu a fost preocupat nici de mâncar,e nici de c face partenera lui de viață, ieșită la masă și la o mică discuție cu ”fetele”, Liviu Vârciu fiind cel, la modul evident, responsabil cu ”distracția” micuțului. Atent, tandru, și dedicat în întregime micuțului, Liviu Vârciu părea să nu fie deloc curios la discuția la care Anda Călin, partenera lui de viață, era extrem de vocală, semn că, deja, pentru fostul cuceritor lucrirle care contează nu mai sunt cele legate de micile discuții, ci de ceea ce are... în brațe.

"Este fericit că este tată de băiat, însă momentan nu petrece foarte timp cu el, pentru că micuțul doarme și mănâncă, iar Liviu poate să își vadă de proiectele sale în televiziune și ce mai face el. Însă seara doar el îi face baie micuțului și au timpul lor petrecut împreună. Îi mai place să-l plimbe cu căruciorul”, au declarat, pentru Click!, surse din apropierea cântărețului.

Liviu Vârciu, tată a trei copii

Toată lumea îl știe pe Liviu Vârciu ca fiind un om pus mereu pe glume, dar iată că prezentatorul tv poate fi și altfel, iar asta știe doar Anda Călin și se pare că este extrem de fericită alături de partenerul ei de viață, mai ales după astfel de gesturi. De când i-a dăruit doi copii, o fetiță și un băiat, la care, dintr-o relație anterioară se mai adaugă o puștoiacă, Liviu pare mai îndrăgostit ca niciodată de bruneta din viața lui, iar asta îl transformă într-un romantic incurabil.