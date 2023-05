Irina Begu, mesaj de încurajare pentru Simona Halep, după ce ITIA a amânat din nou audierea jucătoarei de tenis din Constanța: „Sper să se facă cât mai repede dreptate”

In articol:

Irina Begu, locul 27 în clasamentul WTA, a transmis un mesaj de susținere și încurajare pentru Simona Halep, în contextul în care procesul de dopaj în care este implicată jucătoarea de tenis din Constanța nu a început încă, iar asta din cauza intervențiilor făcute

Irina Begu, mesaj de încurajare și susținere pentru Simona Halep: „Sper să se facă cât mai repede dreptate”

de cei de la ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului).

Irina Begu, locul 27 în clasamentul WTA, participă la Roland Garros, iar duminică s-a calificat în turul doi al turneului de Grand Slam, după ce a învins-o pe unguroaica Anna Bondar, scor 6-4, 6-2, conform prosport.ro. În manșa doi, românca se va întâlni în terenul de tenis cu Sara Errani, locul 70 mondial.

La sfârșitul jocului câștigător cu Anna Bondar, Irina Begu a vorbit despre meci, urmând a fi întrebată despre situația Simonei Halep.

Begu a declarat că Simona trăiește o nedreptate, din pricina faptului că i se tot amână dreptul de a-și demonstra nevinovăția în fața legii. Totodată, aceasta a mai spus că păstrează legătura cu constănțeanca și îi trimite mesaje de încurajare.

„Nu știu regulile ITA, deci nu pot să comentez foarte mult despre acest caz, pentru că nu știu regulile și atunci nu sunt în măsură. Însă pot să spun doar că îmi pare rău pentru Simona, că trece prin așa ceva, este ceva ce nu îți dorești niciodată în carieră să ai. Eu am vorbit cu ea, am ținut legătura și i-am trimis mesaje de încurajare. Sper să se facă cât mai repede dreptate și să aibă acel proces, pentru că până la urmă despre asta este vorba, să-și demonstreze nevinovăția.”, a declarat Irina Begu, citează sursa de mai sus.

Simona Halep este copleșită de situația în care se află de mai bine de 7 luni: „Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri”

Simona Halep trece prin momente cumplite, întrucât sportivei i s-a amânat din nou dreptul de a-și dovedi nevinovăția în fața legii. Totodată, Simona Halep a primit de curând o a doua acuzație: nereguli în pașaportul biologic. Ajunsă la capătul puterilor, Halep a scris în mediul online că trăiește cel mai negru coșmar din viața ei, dar și că se simte neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal.”, a spus Simona Halep, vineri, pe conturile ei de socializare. „Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele! Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăți a. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări cauzate de ITIA.”, a fost mesajul scris de jucătoarea de tenis.

