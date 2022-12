Irina Deaconescu a vorbit despre violență, în mediul online! Soția lui Cristi Manea nu s-a mai putut abține și a făcut totul public: „Din păcate, se întâmplă la ordinea zilei”

In articol:

Irina Deaconescu este unul dintre cei mai urmăriți influenceri din țara noastră. Tânăra are peste un milion de urmăritori, sute de like-uri și comentarii la pozele pe care le postează pe rețelele de socializare.

Aceasta este o mare susținătoare a femeilor și își expune des punctul de vedere asupra anumitor probleme prin intermediul online-ului.

Irina Deaconescu, mesaj tranșant pentru bărbați

Violența domestică este una dintre problemele cu care țara noastră se confruntă de foarte mult timp. Foarte multe femei au fost abuzate atât fizic, cât și verbal de către partenerii lor de-a lungul timpului. Irina Deaconescu a decis să readucă acest subiect în atenția tuturor celor care o urmăresc. Influencerița a vorbit despre bărbații care cred că dacă lovesc o femeie care nu se poate apăra este modul perfect de a-și demonstra masculinitatea.

Postarea făcută de influenceriță [Sursa foto: Instagram]

Discuția a pornit de la un video de pe TikTok, pe care blondina l-a distribuit pe Instagram, unde o femeie însărcinată le arăta urmăritorilor că soțul ei a dat foc unei poze cu ei doi. Soția lui Cristi Manea nu s-a putut abține și a ținut să spună public ce crede despre acest tip de bărbați.

Blondina le-a sfătuit mereu pe femei să se gândească de mai multe ori dacă vor să le dăruiască un copil acestor masculi.

„În TikTok-ul pe care l-ați văzut mai devreme, tipa ne arată cum iubitul ei a dat foc la o poză cu ea fiind însărcinată. Și am citit, m-am documentat, pentru că în ultima perioadă am văzut destul de des știri, povești cu femei însărcinate care au fost agresate de parteneri, în timp ce erau însărcinate. Se întâmplă, oricum, foarte des, nu știu dacă mai țineți minte cazul pe care ni l-a prezentat Magda Săvuică, care are asociația ”Dragoste desculță”, în care o femeie care era însărcinată a fost bătută de partener cu lanțul… în timp ce era însărcinată!

Din păcate, se întâmplă la ordinea zilei și în România întâlnim foarte des acest tip de masculi, care cu siguranță nu sunt. Ești o scârbă de om, ești ultima scursură a societății, dacă ți-ai lovit iubita/ soția/ partenera! Chiar ești un nimic! Doamne ferește! Ce s-a demonstrat, am văzut și pe TikTok și apoi am citit studii, femeile care sunt însărcinate sunt prada perfectă pentru partenerii agresivi, pentru că nu se pot apăra, e foarte simplu. (…) Dacă alegi să faci un copil cu un om, ai mare grijă la omul pe care îl alegi! Dacă a avut un comportament agresiv în trecut, să nu te facă nimic să crezi că-l va opri ceva să te lovească atunci când ești însărcinată. Din contră, vei fi o țintă sigură, mult mai ușor de pus la pământ”, a declarat influencerița pe rețelele de socializare.

Irina Deaconescu și-a îndemnat urmăritorii să nu cadă pradă perfecțiunii

Un alt semnal de alarmă pe care Irina l-a tras în mediul online este cel în care își îndemna urmăritorii să nu cadă pradă falsei perfecțiuni promovate în social media. Vedeta a susținut că și ea a fost una dintre cele care au fost victimele internetului și că a avut o perioadă în care avea obiceiul de a-și modifica pozele cu ajutorul diferitelor programe de editare nu era deloc mulțumită de ea.

„Nu îmi place să ”go crazy” cu edit-ul, pentru că nu mă face să m ă simt bine cu mine. Am avut perioada mea în care îmi editam pozele maxim și a fost perioada în care nu îmi plăcea deloc de mine. Îmi place să mă mai joc din când în când în aplicații, să văd ce e nou și las totul la nivel de fun. Ideea e să nu ajungeți să vă comparați cu ce vedeți pe Internet. Fața fără pori și imperfecțiuni nu există. Pozele se editează în câteva secunde și e atât de ușor să cazi în capcana perfecțiunii”, a declarat Irina Deaconescu pe InstaStory.