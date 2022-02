Irina Deaconescu, însărcinată în 7 luni, a dezvăluit sexul bebelușului: „Seamănă perfect cu Victoria”

In articol:

Irina Deaconescu și Cristi Manea urmeză să devină pentru a doua oară părinți. Cuplul mai are o fetiță, pe Victora, care în curând va mai avea un partener de joacă, căci tânăra ei mămică va naște în următoarele luni.

Mai este foarte puțin până când aceasta își va aduce pe lume cel de-al doilea copil, iar pentru că fanii sunt curioși să afle toate detaliile, aceasta îi ține la curent cu tot ce se întâmplă. Recent, Irina Deaconescu a dezvăluit sexul bebelușului printr-un vlog pe Youtube!

Irina Deaconescu și Cristi Manea vor mai avea o fetiță! „ Nu știu cum o să fie, cum o să reacționeze Victoria”

Frumoasa blondină urmează să-și aducă cea de-a doua fiică pe lume la finalul lunii martie și este compleșită de multe emoții. Mai este foarte puțin până când Victoria, fata ei cea mare, își va cunoaște surioara și recunoaște că se teme puțin de reacția copilei. Mai mult, Irina Deaconescu spune că bebelușul seamănă leit cu fiica cea mare.

„Ieri am fost la doctor, bebe ste super bine, are un kilogram jumătate. Sunt însărcinată astăzi în 30 de săpătămâni, nici mie nu îmi vine să cred, sarcina este destul de mare. Preconizăm noi că o să nasc undeva în finalul lunii martie, începutul lunii aprilie. O să nasc un bebe în zodia berbec(...)

O să avem încă o fetiță! Sunt foarte fericită, pentru că deja știu cum e să ai o fetiță. Victoria o să aibă o cea mai bună prietenă. Fizic sunt bine, psihic am foarte multe emoții. Nu știu cum o să fie, cum o să reacționeze Victoria. Mă bucură faptul că este iubitoare, mângăie alți copii. O să nasc tot aici în Cluj, unde am născut-o și pe Victoria, tot prin cezariană. Eu zic că seamănă perfect cu Victoria, din ce am văzut la ecograf”, a spus Irina Deaconescu pe internet.

