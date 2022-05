Irina Fodor, anunț neașteptat după 12 ani de căsătorie! Unde pleacă Răzvan în fiecare seară: „Dorm singură în dormitor”

In articol:

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut în urmă cu 14 ani pe paltourile de filmare, iar din 2010 au devenit soț și soție cu acte în regulă. Un an mai târziu venind pe lume și fiica lor, Diana, care le-a întregit familia.

Cuplul-vedetă, deși preferă să își trăiască iubirea departe de lumina reflectoarelor, separat fac parte din tot felul de prouecte TV, iar în mediul online cei doi sunt

foarte activi, ținându-și mereu fanii la curent cu ceea ce fac.

Irina și Răzvan Fodor au transformat livingul în dormitor matrimonial

Însă, puține au fost dățile în care au vorbit public despre familia. Cea care a data cum din casă a fost Irina Fodor.

Prezentatoarea a mărturisit că, deși căsnicia sa este una roz, totuși, există ceva care o cam scoate din minți. Răzvan Fodor fiind cel care îi creează această neplăcere. O perioadă lungă de vreme, soții Fodor au dormit separat, deși, în vila lor ce se învârte după soare, au un dormitor matrimonial spațios și luxos.

Irina Fodor spune că totul se întâmplă din cazua soțului ei, care a adus-o în stadiu, sătulă să adoarmă singură, să recurgă la un compromis, poate neînțeles de multă lume.

Concret, obiceiul prietenului lui Sorin Bontea este să adoarmă pe canapea, în living, lăsându-și soția singură în dormită. Deși șatena a încercat să îi schimbe acest obicei soțului, mai ales că Fodor recurge la acest gest din dorința de a privi la televizor, ceea ce ar putea face și stând în același pat cu mama fetiței sale, totul a fost în zadar.

Astfel, din dorința de a-i fi aproape partenerului de viață, deși nu îi este deloc pe plac și încearcă seară de seară să schimbe această „regulă”, Irina Fodor

spune că a ajuns să doarmă și ea alături de Răzvan pe canapea, în timp ce dormitorul matrimonial tronează la etajul casei, gol-goluț.

”Da (n.r. au făcut compromisuri), uite, e ceva, dar nu văd asta neapărat ca pe un compromis. El adoarme aproape în fiecare seară pe canapeaua din living. Și mă rog de foarte mult timp de el să nu mai stea acolo, să mergem în dormitor și să dormim acolo. Da (n.r. e un lucru care o enerveză), că nu puteam și noi să dormim în dormitorul nostru mare și frumos, unde și acolo avem televizor. Mă chinui cu treaba asta de multă vreme. Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las, în fiecare seară mă culc bombănind lângă el”, a declarat Irina Fodor, notează Click.