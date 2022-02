Irina Fodor, dezvăluiri neștiute după 14 ani de căsnicie cu Răzvan Fodor. Cum reușesc cei doi să întrețină relația: „Ne iubim la fel”

In articol:

Irina și Răzvan Fodor trăiesc o frumoasă poveste de deagoste din anul 2007. Cei doi și-au spus da în fața lui Dumnezeu 3 ani mai târziu, în anul 2010. Se iubesc la fel ca în prima zi și fac tot posibilul ca iubirea lor să nu se stingă.

În cadrul unui interviu, Irina Fodor a vorbit despre cum reușește să aibă o relație atât de frumoasă cu partenerul ei de viață chiar și după mai bine de un deceniu de când au decis să formeze un cuplu.

Irina Fodor și soțul ei sunt un exemplu demn de urmat pentru foarte multe cupluri. Pun întotdeauna familia pe primul loc și, de când a venit pe lume fetița lor pe nume Diana, viața lor s-a schimbat în mod radical în bine.

Irina Fodor, despre secretul unei relații de succes

Viața nu este întotdeauna lapte și miere, însă Irina și Răzvan Fodor au știut de fecare dat cum să depășească momentele tensionate.

Sunt împreună de circa 14 ani, ia cei doi sunt dovada vie a faptului că iubirea nu are dată de expirare.

„În 14 ani nu s-a schimbat nimic, ne iubim la fel, râdem la fel unul cu altul, suntem aceiaşi parteneri de când ne ştim şi până acum. E greu să nu simţi schimbări dacă ele există. Dar nu s-a pus niciodată problema.

Încrederea se construieşte în timp. Pentru că am văzut fiecare ce-i poate pielea celuilalt. Şi ce e prioritar pentru fiecare dintre noi. S-a nimerit aşa, să ne potrivim, iar nucleul ăsta pe care am reuşit să-l formăm să fie cel mai important pentru fiecare în parte”, a declarat Irina Fodor, conform OK! Magazine.

Răzvan Fodor, declarații despre al doilea copil

Răzvan Fodor și Irina sunt destul de deschiși la ideea de a deveni părinți pentru a doua oară. Ceea ce îi împiedică, de fapt, este perioada cu care ne confruntăm cu toții, în care există riscuri destul de mari de îmbolnăvire, ceea ce ar fi cu atât mai dificil pentru prezentatoare TV în cazul în care ar rămâne însărcinată.

„Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva. De un an mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare.”, a declarat Răzvan Fodor pentru viva.ro.

