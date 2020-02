Irina Loghin a împlinit 81 de ani pe 19 februarie. Cântăreaţa de muzică populară a fost asaltată cu mesaje de felicitare. „Mulțumesc colegi minunați, fani minunați, oameni minunați. Am fost foarte emoționată să ascult fiecare din mesajele voastre, care mai de care mai frumoase și mai pline de surprize”, a postat Loghin.

„Vă iubesc și vă mulțumesc pentru toate gândurile bune Si, cum spune o melodie, "Eu sunt tot Irina voastra/ Iar voi, tot ce am mai bun!", a mai scris artista. Ea şi-a anunţat fanii că o pot vedea, pe 8 martie, într-un recital pe care îl va suţine, cu ocazia Zilei femeii, la un restaurant din Baloteşti. (vezi imagini de la nunta fiicei Irinei Loghin)

Irina Loghin a împlinit 81 de ani. În toamnă a ajuns la doctor

Toamna trecută, Irina Loghin a avut probleme medicale. „Accidentul vascular vine hoțește. Eram după o noapte pierdută, foarte stresată. Nu prea îți dai seama de pericol. Am simțit un disconfort foarte mare, o amețeală puternică și am luat legătura prima dată cu medicul de familie. Apoi cu medicul cardiolog care mă tratează de 20 de ani și cu psihiatrul. Mi s-a spus «Mergeți de urgență la neurolog, că nu e de noi». Am ajuns la domnul doctor Dan Mitrea, unde am făcut toate investigațiile și am primit un tratament.”, a povestit Irina Loghin, conform Click.

“La o săptămână s-a văzut efectul. Recomandarea e ca fiecare persoană să știe să își facă analizele din șase în șase luni. Simptomele mele nu știu dacă au indicat un accident vascular, dar, totuși, poate ceva în apropiere, căci am o vârstă și eu. Au ei probleme tinerii, dar eu! Medicul a știut să pună degetul unde trebuie”, a mai mărturisit Irina Loghin.