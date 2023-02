Irina Loghin, pe masa de operație cu trei zile înainte de botezul nepoatei sale. Artista nici măcar nu știa că suferă de așa ceva: „A trebuit să mă opresc să mai fac sport”

In articol:

Irina Loghin este una dintre cele mai longevive și apreciate artiste de muzică populară din România. Muzica ei este ascultată de foarte mulți oameni, iar multe dintre melodiile cântăreței vor dăinui pentru totdeauna în sufletul publicului.

În acest weekend, în familia artistei a fost mare sărbătoare, deoarece micuța Ana, nepoata interpretei de muzică populară, a primit taina botezului. Însă, nu foarte multă lume știe că numai cu câteva zile înainte, vedeta a suferit o intervenție chirurgicală.

Irina Loghin, pe masa de operații. Ce a pățit cântăreața de muzică populară?

La botezul nepoatei sale, Irina Loghin a fost toată numai un zâmbet și a petrecut alături de invitați până dimineața. Nimănui nu i-a trecut prin cap nici măcar gândul că înainte cu trei zile de marele eveniment artista se afla pe mâna medicilor, pentru o operație de hernie de disc.

Interpreta de muzică populară a mărturisit că a fost nevoită să renunțe la sport și că nu știa că suferă de așa ceva, dar în momentul în care s-a aflat în biserică alături de nepoțica sa a uitat de absolut tot ce a fost rău în ultima perioadă.

„A primit taina botezului. Acest ritual este pentru mine unica bucurie. În viață te întâlnești și cu rele și cu bune. A trebuit să mă opresc să mai fac sport, că știți că sunt tot timpul prin Herăstrău, nu am știut că am hernie, a fost ceva neprevăzut. În ziua botezului împlineam trei zile de la operație. Bucuria a fost atât de mare că am uitat de toate relele, de toate durerile”, a declarat vedeta în cadrul unei emisiuni.

Irina Loghin și-a botezat neopata

Nu există bucurie mai mare pentru bunici ca cea de a fi alături de nepoții lor când aceștia primesc taina botezului. Prin această bucurie a trecut în urmă cu numai trei zile și Irina Loghin. Artista a fost în al nouălea cer pe data de 11 februarie, iar bucuria și mai mare a fost că a putut să se bucure de acest eveniment și cu oameni dragi sufletului ei, printre care și câțiva colegi de breaslă.

„Asta este cea mai mare bucurie a mea! Vreau să vă spun că parcă plutesc și mi s-a schimbat total viață și Dumnezeu a fost așa de bun cu rugăminţile, cu tot ce i-am cerut eu pe parcursul vieții mele. Asta a fost cea mai mare doleanță a mea, să devin bunică! Și mi-a dat Dumnezeu și am devenit bunică”, a mărturisit solista, potrivit antenastars.ro.