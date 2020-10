Irina Margareta Nisor, episod tulburator

In articol:

Cunoscutul critic de film a povestit despre o întâmplare tulburătoare. Irina Margareta Nistor a avut recent mâna ruptă, iar acest episod a fost unul traumatizant pentru aceasta.

Irina Margareta Nistor a făcut un atac de panică într-o noapte, singură în casă. ”Eram cu mâna în ghips și am avut un atac de panică. Eram singură în casă și am simțit că trebuie să-l scot neapărat, mă învârteam prin casă disperată. A fost primul atac de panică serios din viața mea, dar atunci nu am realizat cât de grav era. Am spus ”Tatăl nostru” să mă liniștesc”, a povestit Irina Margareta Nistor într-un vlog. Numai că, episodul a fost urmat de un altul care îți poate da fiori.

Citeste si: Drama neștiută a Irinei Margareta Nistor ”Aveam nevoie de bani pentru medicamente, pentru întreținerea casei...” DEZVĂLUIRI

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

”Ce a fost foarte tulburător este că după o zi, m-a sunat un tip care este clarvăzător și care mi-a zis ”azi noapte ai trecut pe lângă ceva foarte periculos”. Eu i-am zis că a văzut la televizor că sunt cu mâna în ghips și de aia spune asta. După aceea, am realizat că eu trecusem printr-o criză de panică, nici nu conștientizasem ce era, pentru că eu nu trăisem niciodata așa ceva și mi-am dat seama că avea dreptate. I-am dat mesaj și mi-am cerut scuze. În imaginea lui era mâna cealaltă, nu cea ruptă, nu mă văzuse la televizor. Era în oglindă, pentru că el chiar simțise pericolul”, a povestit Irina Margareta Nistor în respectivul vlog.

Citeste si: Madalin Voicu i-a salvat viata Irinei Margareta Nistor in maternitate! "Au supravietuit doar doi copii"! Azi, parlamentarul este hulit pentru implicarea intr-un dosar privind deturnarea unor fonduri

Irina Margareta Nistor nu poarta cizme niciodata

Irina Margareta Nistor, motivul pentru care nu poartă niciodată cizme

Tot în respectivul interviu, criticul de film a mai povestit un lucru știut doar de apropiați. ”Eu am obsesia asta că am pe mine diverse lucruri pe care nu le pot scoate. Mi s-a explicat că mama s-a chinuit cu mine o zi jumate să mă aducă pe lume și o sa rămână chestia asta toată viața. Eu, de exemplu nu port cizme, pentru că am senzația că mă sufocă”, a mărturisit Irina Margareta Nistor.

Irina Margareta Nistor este probabil încă persoana cu cea mai cunoscută voce din România. Cunoscutul critic de film a devenit celebru ca vocea care traducea filmele de pe casetele video din perioada comunismului.