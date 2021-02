Irina, o fetiță de 8 ani a trecut prin chinuri groaznice! Mama vitregă a înfometat-o și a torturat-o în timp ce-și răsfăța propria fiică

In articol:

O mamă adoptivă din Rusia a ajuns pe mâinile oamenilor legii, după ce și-a înfometat şi torturat fetiţa de 8 ani pe care o avea în grijă. Copila a ajuns într-o stare deplorabilă din cauza mamei vitrege, care între timp își răsfăța propria fiică.

Fetița de opt ani ajunsese să cântărească mai puțin de 9 kilograme. Natalya Zubachyova, în vârstă de 44 de ani, este femeia care și-a bătut joc de fetița adoptivă și a adus-o pe aceasta într-o stare foarte gravă de subnutriție.

Micuța Irina a fost găsită întâmplător de un vecin din oraşul Bryansk, venit în vizită la Natalia. Vladislav Skorodumov este cel care a găsit-o pe fetița de opt ani legată de un scaun înalt pentru bebeluși. Bărbatul a povestit pentru presa străină că micuța era înfometată și incapabilă să meargă.

„ Nu putea ieși singură de acolo. Picioarele ei erau albăstrui, era foarte slabă. Am luat copilul și i-am spus că nu o voi returna până la sosirea poliției. Am dus-o acasă, am spălat-o şi i-am dat să mănânce. I-am dat apă şi a băut două pahare dintr-o singură înghiţitură”, a mărturisit el.

Ce pedeapsă a primit mama vitregă

Femeia care a adoptat-o pe copilă a făcut-o să treacă pe cea mică prin chinuri greu de imaginat pentru oricine.

Între timp, Natalia îi oferea dragoste și tot ce era necesar propriei sale fiice, precum şi altor doi copii mici pe care îi are.

Natalya Zubachyova și familia[Sursa foto: Profimedia]

Natalya Zubachyova va sta după gratii timp opt ani de zile, iar minorii au ajuns la orfelinat. „Mă pocăiesc profund. Nu sunt o ticăloasă, a fost lipsa mea de experiență. Regret ce am făcut și sunt gata să plătesc pentru faptele mele, dar te rog nu mă pedepsi pentru că am cedat unei ispite. Nu am vrut să fac rău”, a spus Natalia, în fața instanței. Totodată, nu este prima dată când micuța este supusă la acte de neglijență. Olga Solodova,o asistentă medicală din Bryansk, a stat după gratii un an de zile, fiind vinovată de neglijență cu privire la asistența maternală oferită Irinei.

Copila a început să-ți revină treptat, iar acum are 16 kilograme. Irina nu a fost dusă niciodată la grădiniță sau școală, având picioarele schilodite din cauza degerăturilor.

