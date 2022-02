Irina Petrea, dezvăluiri despre drama prin care trece! Cea mai iubită dădacă din România nu poate avea copii: "Pur și simplu sufăr!"

In articol:

Irina Petrea sau „Supernanny" este una dintre cele mai cunoscute specialiste în parenting. Aceasta a avut un parcurs foarte frumos în televiziune. De-a lungul anilor, Irina Petrea a reușit să ajute foarte mulți părinți, care nu știau să gestioneze relațiile cu copiii lor.

Vedeta este considerată cea mai iubită doică a televiziunii române, grație metodelor sale educative și carismei.

Este foarte iubită de copii, iar aceștia par să o asculte și să-i urmeze sfaturile. De-a lungul carierei sale în televiziune, Irina Petrea a demonstrat că și cel mai năzdrăvan copil poate fi educat, doar dacă acorzi răbdare și înțelegere. Totuși, Irina Petrea a ales să se retragă din lumina refelectoarelor, iar motivul ar fi fost pus pe seama problemelor de sănătate cu care se confruntă. Recent, psihologul a vorbit despre cumpenele din viața ei și despre sentimetele care o încearcă.

Irina Petrea mărturii copleștitoare: "Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce?"

Irina Petrea, dezvăluiri copleșitoare despre drama prin care trece [Sursa foto: Facebook]

În cadrul unui interviu, Irina Petrea a dezvăluit care este cea mai mare durerea, pe care a întâmpinat-o de-a lungul vieții. Specialista în partenting nu poate avea copii.

Irina Petrea dezvăluie că i-a fost greu și chiar a suferit, dar și-a dat seama că foarte multe femei suferă de acestă problemă și că ar trebui să găsească o soluție pentru a-și îndeplini visul.

Citeste si: Gata cu restricțiile! Anunțul a fost făcut în această dimineață de Alexandru Rafila- bzi.ro

Din acest motiv, psihologul s-a gândit să adopte un copil, căreia să-i acorde toata dragostea și grija ei.

Totuși, din declarația ei rezultă că soțul ei nu ar fi fost foarte încântat de această idee, iar subiectul ar fi fost închis momentan. Pentru că Irina Petrea este o fire pragmatică și realistă, aceasta s-a împăcat cu ideea infertilității și recunoaște că trebuie să accepți ceea ce este imposibil de schimbat.

Citeste si: Iti mai aduci aminte de SuperNanny? Drama prin care trece Irina Petrea, cea mai cunoscuta dadaca din Romania

„M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut. Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.(...) M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fii ambii parteneri de acord…, iar acest subiect a rămas suspendat deocamdată. Nu am putut să ne punem de accord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva.(...) Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi", a fost mărturia Irinei Petrea, conform Redacția .

Cea mai iubită doică TV nu reușește să aibă copii [Sursa foto: Facebook]