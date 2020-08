In articol:

Irina Popescu, soția afaceristului Mihai Bizu, a trecut prin clipe grele weekend-ul trecut, când vacanța la Mamaia s-a transformat în cel mai negru coșmar ar ei. Femeia a fost atacată de soțul ei din senin, în urma unui scandal. Acesta ar fi lovit-o cu capul de jacuzzi și ar fi încercat să o înece sub privirile prietenilor care încercau să aplaneze conflicutul.

Speriată, femeia nu a vrut să vorbească cu polițiștii, sperând că lucrurile se vor mai liniști, dar se pare că atunci când a mers în camera de hotel, calvarul a continuat. Irina Popescu a fost supusă unor pervesiuni greu de imaginat, motiv pentru care a doua zi a luat un taxi și a plecat la București unde s-a dus la poliție.

Cine este Irina Popescu, soția afaceristului Mihai Bizu

Irina Popescu este o înfocată practicantă de yoga, face parte din MISA, organziația lui Gregorian Bivolaru.

„La 13 ani, părinţii mei, tata avocat şi mama profesoară de franceză, m-au dus la cursuri de yoga, la Chişinău, pentru o minte sănătoasă.

Când am venit la Bucureşti, la studii, aveam 17 ani. Am continuat să dansez şi am căutat un loc unde să fac cursuri de yoga. Aşa am ajuns la MISA, iar pe Gregorian Bivolaru l-am văzut o dată, dar nu am vorbit cu el în viaţa mea. Am continuat să dansez, dar niciodată într-un club de streaptease.

La Facultate am fost bursieră şi am terminat cu medie mare, care mi-a permis să plec la master, la Paris.

Tocmai am terminat o treaptă de master, în Psihanaliză", a spus ea în cadrul unui interviu pentru Click!

Irina Popescu, relație amoroasă cu Costi Ioniță

În 2012, presa tabloidă titra că Irina Popescu este expertă în belly-dance (dans din buric) și a luat cursuri de tantra yoga, arta sexului, la Paris. În acel an ea a rupt gura târgului pentru relația amoroasă pe care o avea cu Costi Ioniță, artistul fiind invidiat pentru că și-a găsit o iubită expertă într-ale amorului.

Cei doi s-au iubit cu patos mai multă vreme și vorbeau foarte rar despre relația lor de iubire. Totuși, în cadrul unui interviu oferit Click!, Irina Popescu a povestit cum l-a cunoscut pe Costi Ioniță.

„Pe Costi Ioniţă l-a întâlnit la Braşov, într-o vacanţă. Nu ştiam prea multe despre el, despre manele. Ne-am îndrăgostit la prima vedere şi suntem împreună de şase luni. Este ceva foarte frumos, intens între noi.

Ne-am îndrăgostit foarte tare. Nu ştiam că şi el practică yoga, dar m-am bucurat când am aflat", a spus Irina Popescu.

Costi Ioniță la rândul lui, la acea vreme a declarat că este foarte fericit în compania iubitei sale.

„Sunt fericit și asta este tot ce contează. Sărbătorile le voi petrece în România, cu familia. a, practic și eu yoga. Nu fac toate mișcările pentru că nu îmi permite timpul. Atât cât pot fac”, a spus Costi Ioniță la „Poveștiri adevărate, potrivit Libertatea.

Irina Popescu, realație cu omul de afaceri Teodor Pop. Și el a agresat-o

Irina Popescu, originară din Republica Moldova, a avut parte numai de bărbați celebri, însă se pare că celebritatea nu i-au asigurat neapărat și un trai bun.

Irina Popescu a mai avut o relație de patru ani cu omul de afaceri Teodor Pop, un apropiat al lui Bivolaru, pe care l-a cunoscut tot la cursurile de yogga.

Tânăra a declarat pentru Click! în 2012 că l-a părăsit din cauza violenței.

„Ne-am certat rău de tot, iar el m-a bruscat. M-a speriat foarte tare şi l-am părăsit imediat", a mărturisit Irina.