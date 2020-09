Irina Rapeanu împreună cu soțul și fiica lor[Sursa foto: Speranta pentru Romania]

Irina Rapeanu este o mamă în vârstă de 32 de ani, care se confruntă cu cu un cancer extrem de periculos. Femeia are un cancer triplu negativ, este o formă cu recidiva dupa tratamentele locale, imun la chimioterapie și cu o capacitate considerabilă de metastazare.

Irina are un soț care îi este alături și o fetiță de doar doi ani. pentr ei, irina e dispusă să lupte cu boala pentru a fi împreună și sănătoși, toți trei. În aceste momente, Irina se află la clinica Hallwang din Germania, o clinica specializata în imunoterapie, unde va beneficia de un nou tratament. Aici va primi 3 tipuri diferite de imunoterapie și un vaccin personalizat THX, în speranța că acest tratament va da rezultate.

Deoarece costurile sunt si mai mari acum, o strângere de fonduri este singura soluție pentru Irina. Singura speranță a Irinei este de la Clinica „Docrates Syöpäsairaala”, din Helsinki, Finlanda. Clinica este specializată în tratamentul cancerului. Costul tratamentului de care ține viața Irinei costă 10. 149 de euro lunar.

Irina Rapeanu, despre momentul în care a aflat că a fost diganosticată cu cancer

Irina Rapeanu a ajuns unde este acum prin multe împrumuturi. Familia și prietenii ei a făcut foarte multe sacrificii. Cu toate acestea, boala presupune și mai multe tratamente. Irina a povestit despre momentul în care a aflat că are cancer, la câteva luni după ce fetița ei a venit pe lume.

„În data de 17 martie 2018 a fost cea mai fericită zi din viața mea, când fiica mea s-a născut. După câteva luni am observat un chist în sânul stâng, însă doctorul mi-a spus ca este doar o mastită, mi-a prescris câteva creme si mi-a recomandat să revin la control după un an. În ianuarie 2019 am decis sa imi fac o ecografie la o clinica privată, rezultatul fiind diagnosticul de cancer mamar in faza III. Au urmat 8 sedinte de chimioterapie, operația si 5 săptămâni de radioterapie.

Irina Răpeanu pe patul de spital[Sursa foto: Speranta pentru Romania]

În decembrie 2019 însa mi-au apărut doi mici noduli la plămâni. Atunci m-am horatat să merg în Finlanda, unde am continuat cu înca 6 serii de chimioterapie, care n-au oprit însă cancerul. Spitalul din Helsinki mi-a spus in februarie 2020 ca ultima sperantă e sa primesc imunoterapie, fie să intru într-un studiu in care am 50% șanse să primesc tratament, ca poate am noroc. În acea perioada, deja incepusem sa am dificultati la respirat”, a povestit Irina Rapeanu, pentru Asociația Speranța pentru România.

Irina și familia ei fac apel la populație pentru a putea lupta împotriva cancerului și a fi din nou alături de fetița și soțul ei. „Toți banii adunați de familie se vor termina în cateva săptămâni. Orice donație primită, îmi dă șansa să continui tratamentul încă un pic, încă o perfuzie, încă o vreme in care să-mi pot vedea fiica jucându-se și crescând. Te rog, ajută-mă! Vreau să trăiesc!”, este apelul Irinei, diagnosticată cu un cancer triplu negativ. (Citeste si: Cel mai sănătos aliment din lume. Nu mai ajungi la medic dacă îl consumi zilnic)

Mai multe detalii despre conturile în care se pot face donațiile pentru irina puteți găsi pe site-ul Asociației Speranța pentru România.