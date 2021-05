Irina Rimes, despre situația financiară: „Nu îmi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive sau oriunde”

In articol:

Irina Rimes, la fel ca toți ceilalți artiști, a simțit din plin lipsa concertelor. Artista spune că a fost o perioadă destul de grea pentru ea de când a început pandemia de coronavirus, dar continuă să lupte și să muncească pentru cariera ei.

Cântăreața a vorbit recent într-un interviu și despre cum o duce din punct de vedere financiar. Iată ce a declarat.

Irina Rimes: „Nu știu să spun dacă sunt bogată sau săracă”

Artista nu se consideră nici bugată, dar nici săracă. Spune că își gestionează banii în așa fel încât să-și poată întreține cariera. Mai mult, aceasta a explicat că nu-și permite să plece în Maldive, acolo unde majoritatea colegilor ei de breaslă s-au relaxat în ultima perioadă, dar dacă este nevoie să plece în Franța, acolo unde are studiourile de muzică, o face fără să clipească, căci o astfel de „excursie” îi poate aduce un venit bunicel mai târziu.

„Nu știu să spun dacă sunt bogată sau săracă. Sunt OK. Nu pot să spun că sunt bogată pentru că sunt lucruri pe care mi-aș dori să le fac, dar nu am resursele financiare necesare. De exemplu, acum nu îmi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive sau oriunde. Dar dacă este o necesitate să plec în Franța pentru că am acolo studiouri, nu o fac pentru că îmi fac vacanțe în Franța, ci pentru că trebuie să îmi dezvolt acest business. Din moment ce se dezvoltă proiectul, devine un business. Muzica e în studio și la concerte. În rest este o strategie foarte bine definită. Depinde despre ce vorbim. Dacă trebuie să învestesc niște bani, găsesc. Iau de la mine, fac niște contracte de imagine, dar dacă trebuie să plec în Maldive acum, să îmi fac o vacanță pentru mine, nu mi-aș permite. Suntem în pandemie și nu știm când o să revenim la evenimente”, a declarat Irina Rimes.

Irina Rimes s-a vaccinat anti-COVID cu speranța că totul va reveni la normalitate

Vedeta spunea la momentul la care s-a imunizat că are nevoie de concerte și are o dorință nebună de a se întoarce pe scenă în mijlocul fanilor ei.

„M-am vaccinat. Nu m-a pus nimeni, nu m-a plătit nimeni sa vorbesc despre asta și nu reprezint interesele nimănui. Reprezint interesele mele personale, pur egoiste. M-am vaccinat pentru ca NU MAI POT FĂRĂ CONCERTE, m-am vaccinat pentru ca vreau sa ma întorc pe scena. M-am vaccinat pentru ca vreau sa revenim la normal cât mai curând posibil. Mi-e dor de NORMAL”, a scris artista pe rețelele de socializare.