Irina Rimes sau ce nu ai văzut niciodată la artistă. FOTO în premieră

Irina Rimes continuă seria schimbărilor. Iar faptul că solista din Moldova în topul celor iubite vedete din România, acest lucru se observă imediat. Pentru că iese din tiparul obișnuit al vedetei care a dat buzna în domeniul muzical. Mereu elegantă, discretă, Irina Rimes surprinde, tocmai din aceste motive, când se lasă fotografiată în ipostaze rare, dacă nu inedite. Nici măcar Google nu poate să ofere mai multe rezultate cu Irina Rimes în ipostaze pe placul bărbaților.

În acest weekend, așa cum au făcut și mulți alți români, vedeta a profitat din plin de zilele însorite și a dat o fugă până la mare, acolo unde s-a lăsat fotografiată pe plajă, în costum de baie. Irina Rimes a decis că este momentul să schimbe macazul și a împărtășit această imagine cu fanii.

Chiar dacă viața ei sentimentală este mai puțin cunoscută, Irina a povestit în trecut despre căsnicia eșuată. Vedeta a fost căsătorită cu Andi Bănică, însă lucrurile nu au mai funcționat între ei. Motivul divorțului a fost infidelitatea. Bărbatul reușise să își și lase amanta însărcinată.

Irina Rimes, la mare cu Killa Fonic

După ce a aflat de relația extraconjugală a bărbatului, Irina Rimes a divorțat, a trecut prin depresie, dar a reușit să depășească momentele grele și și-a refăcut viața alături de Killa Fonic.

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea.

Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus”, a recunoscut Irina Rimes.