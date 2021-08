Irina Rimes și-a scos iubitul la înaintare. Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți: ”Am găsit, în sfârșit, pe cineva...”

In articol:

Irina Rimes este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Cântăreața se poate lăuda cu o lungă carieră muzicală și cu zeci de milioane pe Youtube, piesele cântate sau scrise de ea fiind un real succes. Irina este foarte apreciată de internauți, fiind urmărită și pe Instagram de foarte multe persoane, mai exact peste 700.000.

Toată lumea o știe pe Irina Rimes, îi ascultă piesele, însă puțini știau despre relația amoroasă pe care o are.

După o căsnicie eșuată și alte relații de dragoste, frumoasa cântăreață și-a găsit fericirea alături de David. Artista a postat mai multe fotografii, pe contul ei de Instagram, cu actualul partener, alături de un mesaj emoționant: ” Mă bucur că am găsit, în sfârșit, pe cineva care să privească în aceeași direcție cu mine😍 😂Joyeux anniversaire, mon doudou🤗 je t’aime ❤️ @david_goldcher

Urmăritorii Irinei din mediul online i-au urat toate cele bune cântăreței, lăsându-i doar mesaje de apreciere: ” Ador cum Irina a spus ca a găsit pe cineva cu care privește in aceeași direcție ,dar in prima poza ambii se uitau in părți diferite!!/ ne bucurăm și noi pentru tine!!!/ Sunteti superbi/ Awwww🥺 sunteti niste scumpi🧚 la multi ani Daviiiddd/ Când ma gândesc ca iubirea nu are limite...Pot spune ca voi sunteti un exemplu!”, sunt doar câteva comentarii din mediul online.

Irina Rimes si iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Irina Rimes și noul iubit au planuri mari pentru viitor!

Clopotele de nuntă vor bate în viitorul apropiat pentru cei doi.

Artista a dezvăluit că vrea să facă nunta, iar petrecerea va avea loc în România. Mai mult, aceasta spune că își dorește și să devină mamă.

Irina Rimes și David Goldcher s-au cunoscut pe perioada pandemiei. Artista a plecat în Franța pentru a lucra la noul ei album și acolo l-a înâlnit. Inițial, nu credea că vor forma un cuplu atât de frumos și solid, dar iată că acum deja plănuiesc viitorul împreună.

