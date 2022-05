Irinel Columbeanu, adevăratul motiv care a dus la despărțirea de Oana Cojocaru. Tânăra a fugit la mama ei

In articol:

Irinel Colmbeanu s-a iubit de-a lungul timpului cu femei celebre sau mai puțin celebre, însă toate au avut un lucru în comun, tinerețea. Fostul milionar se afișa mereu de braț cu cele mai tinere și frumoase domnișoare, iar una dintre ele este chiar Oana Cojocaru, o domnișoară cu 40 de ani mai tânără decât fostul ei iubit.

Ultima relația a lui Irinel Columbeanu a fost cu Oana Cojocaru, aceștia anunțând în anul 2021 că au ales să meargă pe drumuri diferite. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe litoar, acolo unde tânăra a concurat pentru titlul de Miss. În perioada în care au avut o relație, cei doi nu s-au sfiit să se afișeze de mână, fiind prezenți la numeroase evenimente.

De s-au despărțit Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Relația dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru a fost foarte mediatizată și discutată chiar și după cei doi s-au despărțit, însă semnele de întrebare au rămas. Fostul afacerist a deslușit toat misterele în cartea sa, în care vorbește inclusiv despre relația pe care a avut-o cu ultima sa iubită.

Tensiunile dintre cei doi nu au întârziat să apară, astfel că, încă de pe vremea în care locuiau în vila din Izvorani, Oana Cojocaru era nemulțumită din cauza faptului că nu se

simțea în largul ei. Fostul ei iubit venea foarte des în București, iar ea rămânea de una singura în vila imensă. Nevând prietene cu care să iasă și să vorbească, au decis să se mute în capitală într-un apartament.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă”, a scris el în carte, potrivit Playtech.

Lucrurile au mers bine până în luna decembrie a anului 2020, atunci când între cei doi a izbucnit o ceartă de proporții, așa că tânăra a decis să plece la mama ei.

„Petreceau din ce în ce mai multe nopți în București, în apartamentul de pe Calea Victoriei. În decembrie se și certară, adică ea cu el, vru să plece de tot la mama ei, la Brașov, dar el nu o lăsă și îi propuse, în schimb, să se mute amândoi la apartament, după Revelion. Fu ultimul petrecut acolo”, mai notează el.

La scurt timp de la despărțire, Irinel Columbeanu a decis să nu piardă vremea și să-și încerce din nou norocul cu alte domnișoare. Întrebată dacă se simte în vreun fel deranjată de faptul că fostul ei iubit a uitat-o încetcând să intre în grațiile altor femei, Oana Cojocaru a mărturisit că, din moment ce nu mai sunt într-o relație, nu o mai interesează ce face fostul afacerist.

„Nu, nu știu, de ce să mă afecteze? Foarte bine. Acum noi nu mai suntem într-o relație, deci nu ar avea de ce să mă afecteze, pentru că ne-am despărțit”, a declarat ea în urmă cu un an.