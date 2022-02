Irinel Columbeanu, declarații de pe patul de spital după ce a suferit un accident vascular! „Nu am avut niciun semn care să mă avertizeze”

In articol:

Irinel Columbeanu a avut o perioadă destul de încărcată din punct de vedere profesional. La finalul anului trecut și-a lansat primul volum al cărții sale, iar la mijlocul lunii februarie 2022 a apărut și cel de-al doilea. Pe 16 februarie, mai exact, a avut loc lansarea celui de-al doilea volum, iar două zile mai târziu acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Elias din Capitală, unde

se află și în aceste momente! Se pare că fostul om de afaceri de la Izvorani a suferit un accident vascular cerebral, iar acum este sub atenta monitorizare a medicilor.

Mai mult, acesta a vorbit și despre intervenția chirurgicală pe care o va suferi luni, 28 februarie, în urma problemelor de sănătate cu care se confruntă.

„Sunt la Spital de Elias din data de 18 februarie. La două zile după lansarea cărții mi s-a făcut rău și am fost adus aici. Nu am avut niciun semn care să mă avertizeze, brusc am avut o stare de moleșeală, leșin, cauzate de oboseala acumulată cu cele doua lansări. Acum sunt sub supraveghere medicală, sunt foarte bine îngrijit, am alături colegii de salon care sunt haioși, sunt foarte răsfățat. Am o medicamentație pe care o respect, dar și un regim. Nu mai mănânc dulciuri, evit grăsimile, tot ce pune în pericol sănătatea, pentru că am colesterolul mare"

Da, voi mai rămâne sub supraveghere medicală. Luni, 28 februarie, mă va opera doamna doctor Petrescu, este o intervenție la nivelul vaselor de sânge care duc la creier. Nu am emoții, știu că sunt pe mâini bune", a explicat Irinel Columbeanu pentru Click!.ro .

Nu este primul AVC cu care se confruntă: „A fost mai greu decât ăsta de acum”

Fostul om de afaceri de la izvorani a dezvăluit că nu este pentru prima oară când trece prin experiența unui accident vascular cerebral. Ba chiar a mai avut unul pe când era destul de tânăr, în 1981, când acesta avea doar 23 de ani. Irinel Columbeanu susține că atunci au fost, într-adevăr, probleme serioase. Dar nici atunci, ca și acum, nu s-a temut pentru viața lui.

"Nu prea am avut probleme de sănătate, nu am fost un om bolnăvicios. Doar că în 1981 am mai avut un AVC și drept să vă spun, a fost mai greu decât ăsta de acum. Nu m-am speriat nici atunci mai ales că eram tânăr", a spus încrezător Irinel.