Irinel Columbeanu, în culmea fericirii! Ce cadou a primit de la Monica Gabor și Irinuca: „În America, chiar de ziua mea!”

In articol:

Irinel Columbeanu a împlinit 65 de ani în urmă cu câteva zile. Fostul om de afaceri și-a serbat ziua de naștere în compania prietenilor, într-un cadru restrâns.

Cel mai frumos cadoul l-a primit, însă, de la fiica lui și de la Monica Gabor, care au reușit să-l surprindă plăcut la ceas aniversar.

Citeste si: Momentul în care Irinel Columbeanu a aflat că Monica Gabor și Mr. Pink s-au căsătorit: „Nu m-a anunțat”

Irinel Columbeanu: Monica mi-a scris și ea "La mulți ani!", la fel și Irina

Monica Gabor și fiica ei nu au uitat de ziua de naștere a lui Irinel Columbeanu. Chiar dacă nu i-au putut fi alături fostului afacerist la aniversarea de 65 de ani, cele două s-au gândit să-l surprindă de la depărtare.

Citeste si: Ce va face Anamaria Prodan cu tatuajul urias pe care il are pe spate cu chipul lui Laurentiu Reghecampf. Impresara a luat decizia- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cum a împiedicat-o Mr. Pink pe Monica Gabor să-și urmeze cel mai mare vis. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a fost la un pas de a semna contractul: "Nimeni nu știa"

Bărbatul a dezvăluit recent, într-un interviu pentru click.ro, că fosta lui soție și Irina i-au scris câteva mesaje "drăguțe", de care s-a arătat foarte încântat: "Mă bucură faptul că a ajuns cartea scrisă de mine la ele, în America, chiar de ziua mea! Cred că ăsta a fost cel mai important cadou pentru mine. Monica mi-a scris și ea 'La mulți ani!', la fel și Irina. Mi-au transmis niște mesaje drăguțe cu emoticoane, care m-au amuzat foarte tare. Așa cum am spus, chiar dacă nu sunt aproape, eu țin legătura cu ele și totul este foarte bine. Bineînțeles că ar fi fost altceva dacă erau alături de mine.", a declarat Irinel Columbeanu, pentru sursa amintită.

Irinel Columbeanu, alături de fiica lui [Sursa foto: Instagram]

Ce cadouri a primit Irinel Columbeanu de ziua lui?

Irinel Columbeanu a avut parte de o petrecere pe cinste în ziua în care a împlinit 65 de ani. Deși nu a vrut să organizeze ceva extravagant, prietenii fostului om de afaceri au avut grijă ca totul să fie perfect. Bărbatul a primit o mulțime de cadouri și un tort spectaculos, pe care l-a degustat împreună cu invitații: "A fost o zi frumoasă, am petrecut-o cu câțiva prieteni, un cadru restrâns. Am primit și cadouri: parfumuri, băuturi, îmbrăcăminte. Prăjitura festivă a fost așa cum îmi place mie. Cu multă ciocolată, cu blat și am mâncat și eu chiar dacă am niște restricții medicale. Am făcut o excepție.", a adăugat Irinel Columbeanu.